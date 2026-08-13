தி.மு.க.,வின் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே போன செந்தில் பாலாஜி?
தி.மு.க.,வின் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே போன செந்தில் பாலாஜி?
ADDED : ஆக 13, 2026 05:26 AM
ADDED : ஆக 13, 2026 05:26 AM
- நமது நிருபர் -
தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, சமீபகாலமாக கட்சித் தலைமையிடம் இருந்து விலகியே இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி, 'டாஸ்மாக்' மதுபான கொள்முதல் முறைகேடு, த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க குதிரைபேரம் என, செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக அடுத்தடுத்து பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இந்நிலையில், தி.மு.க., தலைமைக்கும் செந்தில் பாலாஜிக்கும் இடையே விரிசல் விழுந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தொடர் புகார்கள்
இதுகுறித்து, தி.மு.க., வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: தி.மு.க., வரலாற்றில் எந்த ஒரு சீனியர் நிர்வாகிக்கும் எதிராக, இவ்வளவு வழக்குகள் இல்லை. அதனால் தான் தி.மு.க., ஆட்சியில், இலாகா இல்லாத அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜியை தனது அமைச்சரவையில் தொடர வைத்தார், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின். கட்சிக்குள் யாருக்குமே இல்லாத அதீத முக்கியத்துவமும் அளித்தார்.
செந்தில் பாலாஜியை மையமாக வைத்து தான் த.வெ.க., தனது தேர்தல் பிரசாரத்தையே வடிவமைத்தது. எனவே தான், கரூர் சம்பவம் மொத்தமாக தி.மு.க., தலையில் விழுந்தது. செந்தில் பாலாஜியால், கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை, தி.மு.க., தற்போதும் சந்தித்து வருகிறது.
தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்களை ஆராய்ந்தபோது, செந்தில் பாலாஜி மீதான விவகாரங்கள் தலைமைக்கு தெரிந்தன. சீனியர்கள் கூறும் தொடர் புகார்களால், செந்தில் பாலாஜி மீதான மதிப்பு தி.மு.க., தலைமையிடம் சரிந்துள்ளது.
அதே நேரத்தில், அடுத்தடுத்து அணிவகுக்கும் வழக்குகள், செந்தில் பாலாஜியின் கழுத்தை நெரிக்க தொடங்கி உள்ளன. கடைசியாக அவர் மீது பதிவான, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் குதிரைபேரம் வழக்கை, தி.மு.க., கண்டுகொள்ளவில்லை.
குழப்பத்தில் தலைமை
இதனால், தன்னை பாதுகாக்க இனி தி.மு.க., உதவாது என செந்தில் பாலாஜியும், அவரது தம்பி அசோக்கும் நினைக்கின்றனர். அதன்படி, மத்திய விசாரணை அமைப்புகளில் உள்ள வழக்குகளை தீர்க்க, நேரடியாக டில்லி தலைவர்களிடம் நெருக்கம் காட்டுகின்றனர்.
தி.மு.க., தலைமையில் இருந்து வரும் அழைப்புகளை, ஏதாவது காரணம் சொல்லி தட்டி கழிக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி.
சென்னையில் இருந்தாலும், ஸ்டாலின், உதயநிதியை சந்திப்பதை முடிந்த அளவு தவிர்க்கிறார். சட்டசபையிலும், தி.மு.க., சீனியர்களிடம் பெரிதாக பேசுவதில்லை. பாதி நாட்களுக்கு மேல் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் தான் உள்ளார்.
செந்தில் பாலாஜியின் இந்த அணுகுமுறையால், அவரது திட்டம் என்ன என தெளிவாக தெரியாமல், தி.மு.க., தலைமை குழப்பத்தில் உள்ளது. இவ்வாறு அந்த வட்டாரங்கள் கூறின.