தமிழகத்தில் மீண்டும் தலைதுாக்கும் சிமி பயங்கரவாத அமைப்பு; என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணை
தமிழகத்தில் மீண்டும் தலைதுாக்கும் சிமி பயங்கரவாத அமைப்பு; என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:21 AM
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:21 AM
சென்னை: தடை செய்யப்பட்ட, 'சிமி' அமைப்பினர், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரின் மாணவர் அமைப்புகளுடன் ஊடுருவி, மீண்டும் தலைதுாக்கி வருவது குறித்து, என்.ஐ.ஏ., எனும் தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரித்து வருகிறது.
'சிமி' எனப்படும் இந்திய இஸ்லாமிய மாணவர் அமைப்பு, 1977ல் தொடங்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பினர், பல்வேறு நாசகார செயல்களில் ஈடுபட்டதால், 2001 முதல், அந்த அமைப்பை மத்திய அரசு தடை செய்து உள்ளது.
எனினும், சிமி அமைப்பினர் வெவ்வேறு பெயர்களில், இந்திய இறையாண்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை சீர்குலைக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவது, என்.ஐ.ஏ., விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, என்.ஐ.ஏ., அதிகாரிகள் கூறியதாவது: சமீபத்தில், ஐ.எஸ்., பயங்கரவாத அமைப்புக்கு ஆள் சேர்க்கும் மர்ம நபர்கள் குறித்து, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா, உ.பி., பீஹார், மேற்கு வங்கம், ராஜஸ்தான், குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
அப்போது, சில முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கின. அவற்றில், தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் சில அரசியல் கட்சிகளின் மாணவர் அமைப்பில், தடை செய்யப்பட்ட சிமி அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் ஊடுருவி இருப்பது தெரியவந்தது.
இவர்கள், ஜிஹாத் என்ற பெயரில் பயங்கரவாத செயலில் ஈடுபட்டு, இஸ்லாமிய ஆட்சியை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டு வருவதும் தெரியவந்தது.
தமிழகத்திலும், சிமி அமைப்பினர் மீண்டும் தலைதுாக்கி வருவதால், சந்தேக நபர்கள் குறித்து, மதுரை, திருநெல்வேலி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் முகாமிட்டு விசாரித்து வருகிறோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.