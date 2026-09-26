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'ஜெம்' வீரமணி வழக்கை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு; 4 பெண் போலீஸ் அதிகாரிகளை நியமித்தது அரசு

'ஜெம்' வீரமணி வழக்கை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு; 4 பெண் போலீஸ் அதிகாரிகளை நியமித்தது அரசு

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ADDED : செப் 26, 2026 05:40 AM

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ADDED : செப் 26, 2026 05:40 AM

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சென்னை : 'ஜெம்' வீரமணி மீதான, 'போக்சோ' வழக்கை விசாரிக்க, பெண் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள் தலைமையில், எஸ்.ஐ.டி., என்ற சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

சிறுமியரை பாலியல் வன்முறை செய்த, 'கிரானைட்ஸ்' தொழில் வர்த்தகர், 'ஜெம்' வீரமணி, 85, கைதாகி, சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளார்.

நெருங்கிய தோழி


குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருந்ததுடன், சிறுமியருடன் வீரமணி நெருக்கமாக இருக்கும் காட்சிகளை வீடியோ எடுத்து, அவரை மிரட்டியே கோடிக்கணக்கில் பணம் பெற்ற வீரமணியின் நெருங்கிய தோழி சாந்தி, 61, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்மன், 63, ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு விபசார தடுப்பு பிரிவு போலீசார், சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்மன் ஆகியோரை, மூன்று நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், வீரமணி மீது, 2025ம் ஆண்டே புகார் அளிக்கப்பட்டு, 'போக்சோ' வழக்குப் பதிவு செய்த நிலையில், குற்றத்தை நிரூபிக்க ஆதாரங்கள் கிடைக்கவில்லை என, விசாரணை முடித்து வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

காத்திருப்போர் பட்டியல்


அப்போது விசாரணையில் அலட்சியமாக இருந்தனர் என்ற புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், சென்னை போலீஸ் கமிஷனராக இருந்த அருண், கூடுதல் கமிஷனராக இருந்த கண்ணன், விசாரணை அதிகாரியாக இருந்த உதவி கமிஷனர் யாஸ்மின் ஆகியோர், காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டு உள்ளனர்.

இந்நிலையில், வீரமணி மீதான, 'போக்சோ' வழக்கை விசாரிக்க, ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகளான, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் கமிஷனர் தேன்மொழி, சென்னை மேற்கு மண்டல சட்டம் ஒழுங்கு இணை கமிஷனர் திஷா மிட்டல், டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் ஊடக தொடர்பு பிரிவு எஸ்.பி.,யாக பணியாற்றும் முத்தரசி மற்றும் சென்னை போலீசின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு துணை கமிஷனர் கீதாஞ்சலி ஆகியோர் தலைமையில், எஸ்.ஐ.டி., என்ற, சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இக்குழுவின் செயல்பாடுகளை, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் நேரடியாக கண்காணிப்பார் என, டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது: வீரமணி மீதான குற்றத்தை மூடி மறைக்க, இடைத்தரர்கள் வாயிலாக போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் கைமாறி உள்ளது. இதுதொடர்பாக, சென்னை தெற்கு மண்டல கூடுதல் கமிஷனர் நரேந்திரன் நாயர் தலைமையிலான குழுவினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.

அதன்படி, பணம் வாங்கிய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள், ஓய்வு பெற்ற இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் அடங்கிய பட்டியலை தயாரித்துள்ளனர். வீரமணி மீதான வழக்கை விசாரித்த, உதவி கமிஷனர் யாஸ்மின், இன்ஸ்பெக்டர்கள் மகேஷ்குமார், ராஜேஸ்வரி ஆகியோர், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட உள்ளனர். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

நீதிமன்ற காவல் நீட்டிப்பு


'ஜெம்' வீரமணியிடம் மூன்று நாள் விசாரணை முடிந்த நிலையில், சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை காவலில் எடுத்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், வீரமணியின் நீதிமன்ற காவல் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, 'வீடியோ கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக நேற்று அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எஸ்.பத்மா, வீரமணியின் நீதிமன்ற காவலை அக்., 9 வரை, 14 நாட்கள் நீட்டித்து உத்தரவிட்டார்.



வழக்கை சி.பி.ஐ.,க்கு மாற்றக்கோரி மனு


'ஜெம்' வீரமணி மீதான வழக்கை, சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில், பொது நல மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ராஜசேகரன், வாராகி ஆகியோர், தாக்கல் செய்த பொது நல மனு: இந்த வழக்கில் விசாரணை துரிதமாக நடந்து வந்தாலும், ஊடகங்கள் யூகத்தின் அடிப்படையில், வழக்கில் அரசியல் கட்சியினரையும், மற்றவர்களையும் தொடர்புபடுத்தி செய்திகள் வெளியிடுகின்றன. வீரமணியுடன், ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கள், உடனிருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் பகிரப்படுகின்றன. அரசியலாக்கப்படும் வழக்கின் தீவிரத்தை கருதி, விசாரணையை சி.பி.ஐ., அல்லது சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு மாற்ற வேண்டும். இந்த வழக்கு தொடர்பான போட்டோ, வீடியோக்கள், சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மனுக்கள் விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளன.



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