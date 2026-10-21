தமிழை மையப்படுத்தி தற்கால தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்: மெய்ப்பொருள் மைய தொடக்க விழாவில் தினமலர் இணை ஆசிரியர் பேச்சு
தமிழை மையப்படுத்தி தற்கால தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்: மெய்ப்பொருள் மைய தொடக்க விழாவில் தினமலர் இணை ஆசிரியர் பேச்சு
UPDATED : அக் 21, 2026 05:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 04:58 AM
UPDATED : அக் 21, 2026 05:00 AM ADDED : அக் 21, 2026 04:58 AM
சென்னை: ''தமிழ் மொழியை மையப்படுத்தி, தமிழகம், தமிழர்களின் வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் வாழ்வியல் ஆகியவற்றோடு, தற்கால தமிழர்களின் வாழ்க்கைமுறை குறித்த ஆய்வுகளையும் மேற்கொள்வதும் அவசியம்,'' என, 'தினமலர்' நாளிதழ் இணை ஆசிரியர் ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார்.
'மெய்ப்பொருள் மரபுசார் கலாசார உயராய்வு மையம்' தொடக்க விழா, சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள சமஸ்கிருத கல்லுாரியில் நேற்று நடந்தது. மையத்தின் அறங்காவலர் பிரசன்ன கிருஷ்ணன் வரவேற்றார். அறங்காவலர் ஆனந்த், 'மெய்ப்பொருள்' மையம் குறித்து அறிமுகம் செய்தார். மையத்தின் செயற்குழு உறுப்பினர் ராகவேந்திரன் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், 'தினமலர்' நாளிதழ் இணை ஆசிரியர் ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசியதாவது: தமிழ் மொழியை மையப்படுத்தி, தமிழகம், தமிழர்களின் வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் வாழ்வியல் ஆகியவற்றோடு, தற்கால தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறை குறித்த ஆய்வுகளையும் மேற்கொள்வதும் அவசியம்.
கடந்த 50 ஆண்டுகளில் தமிழ் தொடர்பான ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தாலும், குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வுகள் குறைவாகவே உள்ளன. சிறந்த ஆய்வாளர்களில் ஒருவரான எம்.டி.சீனிவாசன் போன்றோர், கடந்த 200 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட சமூக மாற்றங்கள், தமிழர்களின் வாழ்வியல் மற்றும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கால மாற்றங்கள் குறித்து சிறப்பான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
தனியார் ஆய்வு நிறுவனத்தை நடத்துவது பல சவால்களை கொண்டது. இருப்பினும், சுதந்திரமான ஆய்வுகளை தொடர்ந்து வெளியிடுவதன் வாயிலாக, இத்தகைய நிறுவனங்கள் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். தமிழ் மொழி, தமிழர் வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் வாழ்வியல் சார்ந்த ஆய்வுகளை முன்னெடுக்கும், 'மெய்ப்பொருள்' அமைப்பின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகிறேன். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
அடுத்த தலைமுறை
தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன் பேசியதாவது: தமிழ் வளர்ச்சிக்கு அனைவரும் பாடுபட வேண்டும். தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கும், புதிய கலைச்சொற்களை உருவாக்குவதற்கும் அரசும், கல்வியாளர்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
ஆங்கிலத்தில் உள்ள 'இன்புட், அவுட்புட்' போன்ற சொற்களுக்கு 'உள்ளீடு, வெளியீடு' என தமிழில் பொருத்தமான சொற்கள் உருவாக்கினோம். இதுபோல் அன்றாட பயன்பாட்டில் உள்ள பிறமொழி சொற்களுக்கும், தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். தமிழ் மொழியின் தொன்மையையும், செம்மொழிச் சிறப்பையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டியது அனைவரின் கடமை. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நந்தனம் அரசு ஆண்கள் கலை கல்லுாரி பேராசிரியர் பலராமன் பேசியதாவது: பழந்தமிழர்களின் அறிவியல் அறிவு வியக்கத்தக்கது. அவர்கள் வானியல், மருத்துவம், ரத்தினவியல், தாவரவியல், சிற்பக்கலை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கினர்.
திருக்குறளில் பொதிந்துள்ள நுட்பமான கருத்துக்கள், பாறை ஓவியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள வானியல் குறிப்புகள், பரிபாடலில் பேரண்டம் குறித்த வர்ணனைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. தமிழ் இலக்கியங்களை ஆழமாக ஆராய்வதன் வாயிலாக, பழந்தமிழர்களின் அறிவியல் சிந்தனைகளையும், அறிவு திறனையும் அறிய முடியும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
மொழியறிவு அவசியம்
செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் துணை தலைவர் சுதா சேஷய்யன் பேசியதாவது: மொழி என்பது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் கருவி மட்டுமல்ல; நம் சிந்தனையையும், பார்வையையும் விரிவுபடுத்தும் ஆற்றல் கொண்டது. கருத்துக்களை துல்லியமாக எடுத்துரைக்க மொழியறிவு அவசியம்.
'மெய்பொருள்' அமைப்பின் இந்த முயற்சி, பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த அறிஞர்கள் தங்களது அறிவையும், நுட்பங்களையும் பகிர்ந்துகொள்ளும் தளமாக வளர வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தமிழ் பேராசிரியர் ரகுராமன் பேசியதாவது: தமிழ் இலக்கியங்கள் மொழியின் வளத்தை மட்டுமின்றி, பண்டைய தமிழர்களின் வானியல் அறிவையும், வாழ்வியல் சிந்தனைகளையும் எடுத்துரைக்கின்றன. மணிமேகலை காப்பியத்தில் இடம்பெற்ற, 27 நட்சத்திரங்கள் குறித்த குறிப்புகள், அக்காலத்தில் வானியல் தொடர்பாக நிலவிய அறிவை ஆராய்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
காலமாற்றத்தால் நட்சத்திர கணக்கீடுகளில் ஏற்பட்ட வேறுபாடுகளை புரிந்துகொள்ள, பழந்தமிழ் இலக்கியங்களையும், அவற்றின் பின்னணியையும் ஆய்வு செய்வது அவசியம். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இந்திய அறிவியல் வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர் எம்.டி.சீனிவாசன் பேசியதாவது: தமிழர்களின் பாரம்பரிய அறிவு மரபுகளை மீட்டெடுத்து ஆவணப்படுத்துவது அவசியம். தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள், கல்வெட்டுகள், வானியல் கணக்கீடுகள், சித்த மருத்துவம், சோழர் கால மருத்துவமனைகள், கல்வி நிறுவனங்கள், உத்திரமேரூர் குடவோலை தேர்தல் முறை ஆகியவை தமிழர்களின் அறிவியல் மற்றும் நிர்வாகத் திறனை வெளிப்படுத்துகின்றன.
வேளாண்மை, நெசவுத் தொழில் உள்ளிட்ட துறைகளில், நம் நாடு பழங்காலத்தில் சிறந்து விளங்கியது. இவற்றுக்கான வரலாற்று ஆவணங்களைத் தொகுத்து, ஆய்வு செய்து, மொழிபெயர்த்து வெளியிட வேண்டும்.
அரசு மற்றும் ஆய்வு அமைப்புகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். பாரம்பரிய அறிவை நவீன அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொருளாதாரத்துடன் இணைத்து, இளைய தலைமுறையிடம் கொண்டு சேர்ப்பதன் வாயிலாக இந்தியாவின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த முடியும். இவ்வாறு அவர் பேசினார். மையத்தின் அறங்காவலர் ஸ்ரீகாந்தன் நன்றி கூறினார்.