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கட்சி பேனர், விளம்பரங்களில் கோஷ்டி தலைவர்கள் படம் கூடாது: தமிழக காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் அதிரடி

கட்சி பேனர், விளம்பரங்களில் கோஷ்டி தலைவர்கள் படம் கூடாது: தமிழக காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் அதிரடி

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:03 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:03 AM

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- நமது நிருபர் -

'காங்கிரஸ் கட்சியின் பேனர், விளம்பரங்களில், கோஷ்டி தலைவர்களின் படங்கள் இடம்பெறக் கூடாது' என, தமிழக காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக, தமிழக காங்கிரசார் கூறியதாவது: தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் பொறுப்பேற்ற பின், கட்சிக்குள் கோஷ்டி பூசலை ஒழிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

'கட்சி விழா, பொதுக்கூட்டம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளிலும், பேனர் விளம்பரங்களிலும், அகில இந்திய தலைவர் கார்கே, லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் ஆகியோர் படங்கள் மட்டுமே இடம் பெற வேண்டும்; கோஷ்டி தலைவர்கள் படம் இடம் பெறக்கூடாது' என உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சமீபத்தில் சேலத்தில், 'நீட்' எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம் நடந்த மேடையில் வைக்கப்பட்ட பேனரில், ராகுல் படம் மட்டுமே இருந்தது. மேலும், பேசுபவர்களுக்கு மட்டுமே, மேடையில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

கோஷ்டி தலைவர்களான மயூரா ஜெயகுமார், விஜய் வசந்த் போன்றவர்களுடன், மாணிக்கம் தாகூரும் முதல் வரிசையில் தான் அமர்ந்திருந்தார்.

சென்னையில் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில், மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்திற்கான பேனரில் ராகுல், கார்கே படங்கள் மட்டும் தான் இடம் பெற்றன. இதன் வாயிலாக, கட்சிக்குள் கோஷ்டி பூசலை தவிர்க்கலாம் என, மாணிக்கம் தாகூர் கருதுகிறார்.

மேலும், மாவட்ட நிர்வாகிகள் உண்மையாக கட்சி பணி செய்கின்றனரா என்பதை அறியும் நோக்கில், தர்மபுரி, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, கோவை சென்று வந்துள்ளார்.

காமராஜர் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர்களின் குடும்பத்தினரை சந்திக்கவும் திட்டமிட்டு உள்ளார். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

புதிய நியமனத்திற்கு முட்டுக்கட்டை
சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன், காங்கிரசில் புதிய மாவட்ட தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். மாவட்ட பொதுச்செயலர்கள், துணை தலைவர்கள், நகர, வட்டார தலைவர்கள் பதவிகளுக்கு நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்படவில்லை. தற்போது, மாவட்ட நிர்வாகி களாக, முன்னாள் தலைவர்கள் திருநாவுக்கரசர், செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோரின் ஆதரவாளர்களே பெரும்பான்மையாக உள்ளனர். எனவே, மாணிக்கம் தாகூர் தலைவரான பின், புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலை, கட்சியினர் எதிர்பார்த்து உள்ளனர்.
அதற்கு மாணிக்கம் தாகூர் முட்டுக்கட்டை போட்டுள்ளார். மாவட்ட தலைவர்களுக்கு அவர் எழுதிய கடிதத்தில், 'மாவட்ட, வட்டார, நகர தலைவர்கள் நியமனத்தில், கட்சி சீரமைப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அதுவரை ஏற்கனவே அப்பொறுப்புகளில் இருக்கும் நிர்வாகிகளே தொடர்வர்' என, கூறியுள்ளார்.



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