சேவை மையங்கள் வாயிலாக வசூலாகும் லஞ்சம்; தடுக்க வழி தேடுகிறது தமிழக அரசு
சேவை மையங்கள் வாயிலாக வசூலாகும் லஞ்சம்; தடுக்க வழி தேடுகிறது தமிழக அரசு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:44 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:44 AM
சென்னை: கட்டட அனுமதி, பத்திரப்பதிவு பணிகளில், 'ஆன்லைன்' முறையில் கட்டண வசூல் இருந்தாலும், சேவை மையங்கள் வாயிலாக லஞ்சம் வசூலாவதை தடுப்பதற்கான வழிகளை, தேடும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
தமிழகத்தில் கட்டுமான திட்ட அனுமதி, பத்திரப்பதிவு, அத்தியாவசிய சான்றிதழ்களை, தாலுகா அலுவலகங்களில் பெற, லஞ்சம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார்கள் வருகின்றன. ஒவ்வொரு வேலைக்கும், பொது மக்கள் அதிகாரிகளை நேரில் சந்திக்க வேண்டிய நிலை இருப்பதால், லஞ்சம் வசூலிப்பது எளிதாக உள்ளது.
தேவை இல்லை:
குறிப்பாக, இத்துறைகளில் அரசுக்கான கட்டணங்கள் நேரில் வசூலிக்கப்படும் நிலையில், அத்துடன் சேர்த்து லஞ்சம் வசூலாகிறது. இதில் விண்ணப்பதாரர், அதிகாரிகள் இடையிலான நேரடி சந்திப்பை குறைப்பது, ரொக்க பரிமாற்றத்தை தடுப்பதன் வாயிலாக, லஞ்சத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
இதற்காக, கட்டட அனுமதி, பத்திரப்பதிவு பணிகளில் கட்டணங்களை ஆன்லைன் முறையில் செலுத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டது. பொது மக்கள், அரசு அதிகாரிகளிடம் ரொக்கமாக எந்த தொகையையும் செலுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை என்ற, சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இதன் காரணமாக, லஞ்ச வசூல் ஒழிக்கப்படும் என, அரசு எதிர்பார்த்த நிலையில், அதிகாரிகள் வேறு புதிய வழிகளை கண்டுபிடித்து விட்டனர். பொது மக்களுக்கு விண்ணப்பங்களை தயாரித்து கொடுக்கும் சேவை மையங்கள் வாயிலாக, லஞ்ச வசூல் பணிகளை, அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து, பொது மக்கள் கூறியதாவது: பத்திரப்பதிவு செய்வதற்காக, பெரும்பாலான மக்கள் ஆவண எழுத்தர்களை நாடுகின்றனர். சம்பந்தப்பட்ட சார் பதிவாளருடன் தொடர்பில் இருக்கும் ஆவண எழுத்தர்கள், தரகராக செயல்பட்டு, சார் பதிவாளருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என, குறிப்பிட்ட தொகையை வசூலிக்கிறார்.
புகார்:
ஆவணங்களை தயாரிக்க எழுத்தர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இந்த கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, சொத்து மதிப்பில், ஒரு சதவீதம் அளவுக்கான தொகை வசூலிக்கப்படுகிறது.
சார் பதிவாளருக்காக தான் என்று கூறப்படும் நிலையில், பொது மக்கள் இதை நம்புகின்றனர். இதேபோன்று, கட்டட அனுமதி பெறவும், பொறியாளர்களை மக்கள் நாடுகின்றனர். ஆனால், பொறியாளர்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் இடையில், வல்லுனர்கள் என்ற பெயரில் வரும் நபர்கள், லஞ்சம் வசூலிப்பதாக புகார் எழுகிறது. இதை தடுக்க, அரசு நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே, லஞ்சத்தை ஒழிக்க முடியும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.