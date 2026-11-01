ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவி தமிழருக்கு ஏன் கிடைக்கவில்லை?
ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவி தமிழருக்கு ஏன் கிடைக்கவில்லை?
ADDED : நவ 01, 2026 04:13 AM
ADDED : நவ 01, 2026 04:13 AM
புதுடில்லி: தமிழக பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த எல்.முருகன், மத்திய இணை அமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகியதுடன், தன் ராஜ்யசபா எம்.பி., பதவியையும் துறந்தார். இதனால், ஒரு ராஜ்யசபா பதவி காலியானது. இந்த பதவிக்கு யார் வந்தாலும், 2030 ஏப்., வரை மூன்று ஆண்டுகள் எம்.பி.,யாக இருக்கலாம். பா.ஜ., ஆளும் மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி.,யாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் எல்.முருகன்.
தமிழகத்திலிருந்து நிச்சயம் ஒருவரைத் தான், பிரதமர் மோடி எம்.பி.,யாக்குவார் என, பேசப்பட்டது. தமிழக பா.ஜ., மூத்த தலைவர் ஒருவருக்கு இந்த பதவி கிடைக்கும் என, ஒருபுறமும், ஒரு நடிகருக்கும் வாய்ப்புள்ளது என, இன்னொரு பக்கமும் தகவல்கள் வெளியாகின. இப்படி எம்.பி.,யாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவருக்கு, எல்.முருகன் விட்டுச் சென்ற அமைச்சர் பதவியும் கிடைக்கும் எனவும், செய்திகள் உலா வந்தன.
ஆனால் கடைசியில், எல்.முருகனால் காலியான இடத்திற்கு, மத்திய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர், எம்.பி., ஆவது உறுதி. தமிழகத்திலிருந்து யாரையும் பிரதமர் மோடி எம்.பி., பதவிக்கு ஏன் சிபாரிசு செய்யவில்லை?
ஹர்தீப் சிங் புரி, தற்போது பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சராக உள்ளார். இவரது ராஜ்யசபா பதவிக்காலம், வரும் 25ல் முடிவடைகிறது. அதன்பின், இவர் ஆறு மாத காலம் வரை மட்டுமே அமைச்சராக பதவியில் தொடர முடியும்.
அமெரிக்கா - -ஈரான் போரால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு இறக்குமதி செய்வதில், நம் நாட்டுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. இதை திறமையாக கையாண்டு வருகிறார் புரி. இவர், 1974 பேட்ச் ஐ.எப்.எஸ்., எனப்படும், வெளியுறவு சேவை அதிகாரி. 40 ஆண்டு காலம் வெளியுறவுத் துறையில் பணியாற்றி, பல நாடுகளில் துாதராக இருந்தவர்.
எனவே, 'ஹர்தீப் சிங் புரி அமைச்சர் பதவியில் தொடர்ந்தால், வெளிநாடுகளுடன் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யும் விவகாரத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றுவார் என்பதால், மீண்டும் அவருக்கு எம்.பி., சீட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது' என்கின்றனர் பா.ஜ., மூத்த தலைவர்கள்.