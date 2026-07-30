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தமிழக மருத்துவ படிப்பு இடங்களை காற்றில் பறக்கவிட்ட த.வெ.க., அரசு: ஸ்டாலின்

தமிழக மருத்துவ படிப்பு இடங்களை காற்றில் பறக்கவிட்ட த.வெ.க., அரசு: ஸ்டாலின்

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:29 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:29 AM

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சென்னை: தமிழகத்தின் உயர் சிறப்பு மருத்துவ படிப்பு இடங்களை, த.வெ.க., அரசு காற்றில் பறக்க விட்டுள்ளதாக, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.



அவரது அறிக்கை: கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன், நாடு முழுதும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு, 27 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை, தி.மு.க., போராடி பெற்று தந்தது. இப்போது, தமிழகத்தின் உயர் சிறப்பு மருத்துவ படிப்பு இடங்களை, த.வெ.க., அரசு காற்றில் பறக்க விட்டு விட்டது.

உச்ச நீதிமன்றத்தில், தமிழக அரசு நியமித்த மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஏன் ஆஜராகவில்லை; மிக முக்கியத்துவம் கொண்ட இந்த வழக்கில் அலட்சியம் ஏன்; நீதிமன்றத்தில் வலுவான வாதங்களை எடுத்து வைக்காமல், 'சரண்டர்' ஆனதன் பின்னணி என்ன?

அகில இந்திய கவுன்சிலிங்கின் இரண்டாம் சுற்று நடக்கும் முன், மாநில கலந்தாய்வை அவசரமாக நடத்தி, 151 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அறிவித்தது திட்டமிட்டே செய்யப்பட்டதா; தமிழகத்திற்கான உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களை, அகில இந்திய தொகுப்புக்கு மாற்றுவதை எதிர்த்து, சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றாதது ஏன்?

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மறு சீராய்வு மனு என்ன ஆனது; இப்படி பல கேள்விகளை, பாதிக்கப்பட்டுள்ள அரசு டாக்டர்கள் எழுப்புகின்றனர்.

எதிர்காலத்தில், தமிழகத்தில் தொண்டாற்ற இருந்த, 151 உயர் சிறப்பு அரசு டாக்டர்களை இழந்திருக்கிறோம். உரிய விளக்கத்தை மக்களுக்கு த.வெ.க., அரசு அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

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