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ஊழலுக்கு எதிரான முதல்வரின் பேச்சு! புதிய நம்பிக்கை தருகிறது

ஊழலுக்கு எதிரான முதல்வரின் பேச்சு! புதிய நம்பிக்கை தருகிறது

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:42 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:42 AM

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Latest Tamil News
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'உங்களிடம் இனி யாரேனும் லஞ்சம் கேட்டால் தைரியமாக, 'முடியாது' என்று சொல்லிவிடுங்கள். நான் இருக்கிறேன் உங்களோடு... அப்படியும் யாரேனும் வற்புறுத்தினால், விஜய் ஆட்சி நடக்கிறது என்று சொல்லுங்கள்' -கரூரில் முதல்வர் விஜய் நேற்று பேசிய பேச்சை, நெட்டிசன்கள் கொண்டாடித் தீர்க்கின்றனர். அவர்கள் சிலரின் கமென்ட்ஸ் இதோ!

தைரியம் இருக்கா


இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கி 75 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிறது. இதுவரை ஆட்சிக்கு வந்த எந்தக் கட்சியாவது இதுபோல சொல்ல தைரியம் இருக்கா?

-@yrjmib24z83

காலம் மாறப்போகிறது


''என் தந்தை எங்களுக்காக சாதி, வருமானச் சான்றிதழ்கள் வாங்குவதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் வெயிலில் நின்று, அலைந்து, சைக்கிளில் சென்று, நடையாய் நடந்து வாங்கி வந்தார். அந்த நிலை மாறப்போகிறது''

- @kumarramesh2057

பயம் வேண்டும்


''உங்களுடைய பேச்சு, ஊழல் பண்ற ஒவ்வொருவருக்கும் பயம் உண்டாக்கணும். ஊழல் இல்லாத தமிழகமா ஒரு சதவீதம் கூட ஊழல் இல்லாம மாத்துவீங்க என்று நம்புறோம்,''

- @yovansudhakar4649

தயக்கம் வேண்டாம்


''லஞ்சம் கேட்கும் இடங்களில் மக்கள் கம்ப்ளைன்ட் செய்ய தயங்கக்கூடாது. இது நம்ம ஆட்சி,

- @YogaSam-r8c

மக்களின் கடமை


அரசு வேலையில் இருப்பவர்கள் நேர்மையாகவும், திறமையாகவும் பணியாற்றினால், அதுவே மக்களுக்கு மிகப்பெரிய சேவை''

- @bhuvananatarajan2917

ஆக்கப்பூர்வமான யோசனை


வெறும் பேச்சுடன் நிறுத்தாமல், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை அதிகாரிகளை இன்னும் அதிகம் நியமித்து, அரசு அலுவலகங்களில் திடீர் சோதனைகளைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்,

- @vuttuon

அடுத்தகட்ட எதிர்பார்ப்பு


இதே ஆட்சி தொடர்ந்தால், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழகம் இந்தியாவிலேயே முன்மாதிரி மாநிலமாக நிச்சயம் மாறும்

- @pkannann1

லஞ்ச லாவண்யம்


2026க்கு முன்பு லஞ்சம் இல்லாத இடமே இல்லை. ஆனால், இப்போது நிலைமை தலைகீழாக மாறியிருக்கிறது; லஞ்சம் கேட்கவே அனைவரும் பயப்படுகிறார்கள்,

- @RoverFV29.

புதிய நம்பிக்கை


இதற்கு முன் இருந்த எந்த முதலமைச்சரும் இவ்வளவு உறுதியாக சொன்னதில்லை; இனிமேல் சொல்லவும் மாட்டார்கள். விஜய் பேச்சு புதிய நம்பிக்கை தருகிறது''

- @Lakshmanan-k6x.

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