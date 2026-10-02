இந்தியர்களின் உணவுகளை தீர்மானித்து வரும் அரண்மனை!
இந்தியர்களின் உணவுகளை தீர்மானித்து வரும் அரண்மனை!
UPDATED : அக் 02, 2026 06:43 AM
ADDED : அக் 02, 2026 06:41 AM
UPDATED : அக் 02, 2026 06:43 AM ADDED : அக் 02, 2026 06:41 AM
- நமது நிருபர் -
இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த சமயத்தில் நாட்டில் உணவுப் பற்றாக்குறை. குழந்தைகள் உட்பட பலரும் ஊட்டச்சத்து குறைப்பாட்டால் நோய்வாய்ப்பட்டனர். எந்த வகையான உணவை உட்கொள்ள வேண்டும், எந்த உணவுப்பொருளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் மக்கள் தவித்துக்கொண்டிருந்தனர்.
அப்போதைய பிரதமர் நேரு தலைமையிலான அமைச்சரவை, உணவு ஆராய்ச்சி அவசியம் என உணர்ந்து அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டது. ஆனால் அதற்கான இடவசதியோ, பொருளாதார வசதியோ இல்லை. அப்போது மக்கள் நலனுக்காக மைசூரில் 150 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள செலுவாம்பா அரண்மனையை 100 ஆண்டு குத்தகைக்கு விட அரச குடும்பம் முன்வந்தது. இதற்காக அரச குடும்பம் பெற்றத்தொகை ஒரு ரூபாய் மட்டுமே.
1948ம் ஆண்டு மத்திய அரசிடம் அரண்மனை ஒப்படைக்கப்பட்டது. 2 ஆண்டுகளில் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு 1950ல் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் ராஜாஜி திறந்து வைத்தார். இன்று அது மத்திய உணவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என்ற பெயரில் இந்தியர்களின் உணவை தீர்மானித்து வருகிறது.
விண்வெளி உணவு
இந்நிறுவனம் உணவு உற்பத்தியை எப்படி பதப்படுத்தி பாதுகாப்பது, உணவு வீணாவதை தடுப்பது, குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இன்று உணவுப்பொருட்களின் மூலப்பொருட்களை பாக்கெட்டில் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்ததில் இந்நிறுவனத்தின் பங்கு முக்கியமானது.
குலாப் ஜாமுன் ப்ரீ மிக்ஸ், சிக்கன் வேபர்ஸ், ஸ்பைஸ் ஓலியோரெசின்ஸ், ஸ்பைஸ் எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் உட்பட ஒவ்வொரு தனியார் நிறுவனத்திற்கும் ஏற்ப 460 வகையான 'பார்முலா'வை உருவாக்கி கொடுத்துள்ளது. 5 ஆயிரம் தனியார் நிறுவனங்கள் இந்நிறுவனத்திடம் உரிமம் பெற்று தங்கள் பொருட்களை விற்று வருகின்றன.
உணவு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்நிறுவனம், ககன்யான் திட்டத்தில் விண்வெளியில் வசிக்கவுள்ள இந்தியர்களுக்கு கடலை மிட்டாய், சியா சீட்ஸ் போன்ற உணவுகளை பரிந்துரைத்துள்ளது. உணவுப்பொருட்களுக்கான 'பார்முலா'வை உருவாக்குவதோடு மட்டுமின்றி, இட்லி, தோசை போன்ற உணவுகளை தயாரித்துக்கொடுக்கும் இயந்திரங்களையும் தயாரித்து கொடுத்து வருகிறது.
3 ஆயிரம் மாதிரிகள் பரிசோதனை
இந்நிறுவனத்தின் முதுநிலை விஞ்ஞானி சுஹாஸ் கூறியதாவது: நாங்கள் முக்கியமாக அறுவடைக்கு பிந்தைய தொழில்நுட்பங்களில் கவனம் செலுத்துகிறோம். அறுவடை செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு மதிப்பு கூட்டுவதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு அதிக பயன் கிடைக்கச் செய்வதே இதன் நோக்கமாகும். எங்களது நிறுவனத்தில் 14 ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறைகள் உள்ளன.
இது ஆசியாவின் மிகப்பெரிய உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வகமாகும். நீதிமன்றங்கள், துறைமுகங்கள், அரசு அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபர்களிடமிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3 ஆயிரம் மாதிரிகளைப் பெற்று பரிசோதனை செய்கிறோம். கலப்படமற்ற மற்றும் பாதுகாப்பான உணவுப் பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுத்து உட்கொள்வது நமது ஆரோக்கியத் திற்கு நல்லது. இவ்வாறு கூறினார்.