தமிழக அரசு வழங்கிய வேலையை ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தடை
தமிழக அரசு வழங்கிய வேலையை ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தடை
ADDED : ஆக 15, 2026 04:55 AM
ADDED : ஆக 15, 2026 04:55 AM
- டில்லி சிறப்பு நிருபர் -
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு வழங்கிய அரசு வேலையை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு, உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது. 'இதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்னை? உங்கள் அரசியலை நீதிமன்றத்தில் காட்டாதீர்கள்' என, நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த மனுதாரை நீதிமன்றம் கண்டித்தது.
கடந்த ஆண்டு செப்., 27ல் கரூரில் நடந்த த.வெ.க., பிரசார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்தச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்குக் கருணை அடிப்படையில் அரசுப் பணி நியமன ஆணையைத் தமிழக அரசு வழங்கி அரசாணை பிறப்பித்திருந்தது.
திறன் பயிற்சி
இதை எதிர்த்து நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த தீரன் திருமுருகன் மற்றும் வழக்கறிஞர் சீனி அகமது ஆகியோர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இம்மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் கார்த்திகேயன் மற்றும் சக்திவேல் அமர்வு, 'கருணை அடிப்படையில் அரசுப் பணி வழங்குவது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்கள் இங்கு பின்பற்றப்படவில்லை. 'திறன் பயிற்சி மட்டுமே வழங்க முடியும்' எனக் கூறி அரசு வேலையளிக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்தது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பிலும், வேலைவாய்ப்பு பெற்ற பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் சார்பிலும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பர்திவாலா மற்றும் வினோத் சந்திரன் அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தன.
தமிழக அரசு சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் அபிஷேக் மனு சிங்வி மற்றும் முகுல் ரோத்தகி ஆஜராகினர். அவர்கள் வாதிடுகையில், 'அரசு வேலை வழங்குவது என்பது மாநில அரசின் கொள்கை முடிவு சார்ந்த விஷயம். அதில் உயர் நீதிமன்றம் நேரடியாகத் தலையிட்டது அதிகார வரம்பை மீறிய செயல். அரசியல் காரணங்களுக்காக நீதிமன்றத்தை நாடி இந்த தடையைப் பெற்றுள்ளனர்' என, வாதிட்டனர்.
நீங்கள் யார்?
நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த மனுதாரர் தரப்பில், 'ஏற்கனவே நிதியுதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் அரசு வேலை வழங்குவது ஒரே சம்பவத்திற்குப் பல நிவாரணங்களை வழங்கும் செயல்' என, தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை கேட்ட நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: முதலில் நீங்கள் யார்? எதற்காக இந்த மனுவை தாக்கல் செய்தீர்கள்? இதனால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்னை? நீங்கள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறீர்கள்? உங்கள் அரசியலை எல்லாம் நீதிமன்றத்தில் காட்டாதீர்கள்.
கரூரில் நடந்தது மிகவும் துயரமான மற்றும் துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவம். இதனால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு கருணை அடிப்படையில் வேலை வழங்க முன்வந்திருக்கிறது.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அரசு வேலை வழங்கிய அரசாணையை ரத்து செய்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கிறோம். வழக்கின் எதிர்மனுதாரர்களுக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கவும் உத்தரவிடுகிறோம். இவ்வாறு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த இடைக்காலத் தடை உத்தரவின் மூலம், கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்குக் கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை வழங்குவதில் நிலவி வந்த சட்டச் சிக்கல்களுக்குத் தற்காலிக தீர்வு கிடைத்துள்ளது.