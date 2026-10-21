கோவில் சொத்துக்கள் அரசுக்கு சொந்தமல்ல!

ADDED : அக் 21, 2026 05:09 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:09 AM
புதுடில்லி: 'கோவில் சொத்துகளுக்கு அரசு வெறும் பராமரிப்பாளர் தான்; உரிமையாளர் கிடையாது. மன்னர்கள் மற்றும் பக்தர்களால் கோவில்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சொத்துகள் என்றென்றும் இறைவனுக்கு தான் சொந்தம்' என, உச்ச நீதிமன்றம் மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
தமிழகத்தின் ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடியில் அமைந்துள்ளது நாகபாளையம் மாரியம்மன் பொன்னாட்சியம்மன் கோவில். கடந்த 2017ல் இக்கோவிலுக்கு சொந்தமான ஒரு ஏக்கர் 10 சென்ட் நிலத்தை, தற்காலிக அறங்காவலராக நியமிக்கப்பட்ட நபர், தாலுகா அலுவலகம் கட்டுவதற்கு, அரசுக்கு கொடையாக வழங்கினார்.
தாலுகா அலுவலகம்:
மாவட்ட கலெக்டர், தாசில்தார் ஆகியோரைப் பிரதிநிதிகளாகக் கொண்டு அரசு அந்தத் தானத்தை ஏற்றுக் கொண்டது. பின்னர் நிலம் அரசின் பெயருக்கு வருவாய்ப் பதிவேட்டில் மாற்றப்பட்டு, 'சர்க்கார் புறம்போக்கு' என, வகைப்படுத்தப்பட்டது. அந்த நிலத்தில் தாலுகா அலுவலகமும் கட்டப்பட்டது.
இதை எதிர்த்து பரம்பரை அறங்காவலர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். 'ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டம் 1959ல் உள்ள பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் கோவில் நிலத்தை அரசுக்கு மாற்ற முடியாது' என, மனுதாரர்கள் வாதிட்டனர்.
ஆனால், 'கோவில் சொத்தை பிறருக்கு மாற்றுவது தொடர்பான சட்டப் பிரிவில் தானம் வழங்குவது பற்றி வெளிப்படையாக குறிப்பிடவில்லை' எனக் கூறி, கடந்த 2019ல், இவ்வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இவ்வழக்கை விசாரித்து வந்த நீதிபதிகள் பி.எஸ்.நரசிம்மா, அலோக் அராதே அடங்கிய அமர்வு கடந்த 16ம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கியது. அதன் விபரம்:
தான பத்திரம்:
சம்பந்தப்பட்ட நிலம் இனாம் சொத்து வகையில் வருகிறது. கோவில் வழிபாடு மற்றும் பராமரிப்புக்காக வழங்கப்பட்ட இனாம் நிலம் என தெரிகிறது. ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டத்தின் 41வது பிரிவின் கீழ், இனாம் நிலத்தை தானமாக வழங்குவது செல்லாது என சட்டம் தெளிவாக கூறுகிறது. எனவே, தற்காலிக அறங்காவலர் அளித்த அந்த தானப் பத்திரம் சட்டப்படி செல்லாது. அதை அரசு அனுமதித்ததும் சட்டவிரோதம்.
பொது அலுவலகம் கட்டுவது போன்ற நல்ல நோக்கம் இருந்தாலும், கோவில் நிலத்தை அரசுக்கு வழங்குவது சட்டத்தின் நோக்கத்துக்கு முரணானது. கோவில் சொத்துகளுக்கு அரசு வெறும் பாதுகாவலர் தான்; உரிமையாளர் கிடையாது.
பல நுாற்றாண்டுகளாக மன்னர்கள், பக்தர்கள், பொதுமக்கள் வழங்கிய கொடைகள் மூலம் கோவில்களுக்கு நிலம், கட்டடங்கள், நகைகள் உள்ளிட்ட சொத்துகள் சேர்ந்து வருகின்றன. அவை இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பின், அவற்றின் உரிமை நன்கொடையாளருக்கோ, அறங்காவலருக்கோ, அரசுக்கோ சொந்தமானது அல்ல. இறைவனுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது.
கோவிலுக்கு சொந்தமான அந்த நிலத்தில் தாலுகா அலுவலகம் கட்டப்பட்டு, பொதுமக்களின் நிர்வாக தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனவே, இதை கருத்தில் கொண்டு, அந்த கட்டடத்தை இடிக்கும் உத்தரவை பிறப்பிக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் மாத வாடகையை, 13,235 ரூபாயில் இருந்து 31,000 ரூபாயாக உயர்த்துகிறோம். கடந்த 2019, மார்ச் 8 முதல் இந்த வாடகை உயர்வு கணக்கிடப்பட வேண்டும்.
கோவில் நலன்:
ஏற்கனவே, செலுத்திய தொகையை கழித்துவிட்டு, மீதமுள்ள வாடகை நிலுவையை மூன்று மாதங்களுக்குள் அரசு செலுத்த வேண்டும். மேலும், வழக்கு செலவு தொகையாக கோவிலுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும்.
குத்தகை காலம், புதுப்பித்தல் மற்றும் பிற நிபந்தனைகளை சட்டப்படி கோவில் அறக்கட்டளை தீர்மானிக்க வேண்டும். கோவிலின் நலனே முதன்மையாக இருக்க வேண்டும். கோவில் சொத்துகள் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில் உரிய சட்ட விதிகளை அரசும், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும்.
மதம் அல்லது அறக்கட்டளை நிறுவனங்களின் சொத்துகள் தொடர்பான ஒவ்வொரு முடிவும், அந்த அறக்கட்டளையின் நலன் மற்றும் பயனை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டிருக்க வேண்டும். அரசின் நிர்வாக வசதியை அடிப்படையாக கொண்டிருக்க கூடாது. இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
தமிழகம், ஆந்திரா, தெலுங்கானா, புதுச்சேரி மாநிலங்களில் கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் மத அறக்கட்டளைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டங்களின் அரசியலமைப்பு செல்லுபடித்தன்மையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அரசின் தலையீடு:
குறிப்பாக, மறைந்த சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி கடந்த 2012ல் தாக்கல் செய்த மனு உள்ளிட்டவை அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கோவில் நிர்வாகத்தில் அரசின் தலையீடு எந்த அளவுக்கு இருக்கலாம். மத நிறுவனங்களின் சொத்துகள் மற்றும் உரிமைகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பன உள்ளிட்ட முக்கிய கேள்விகள் இந்த வழக்குகளில் எழுப்பப்பட்டுள்ளன.