திருப்பரங்குன்றம் சிக்கந்தர் மலையா?: அரசுக்கு ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்
திருப்பரங்குன்றம் சிக்கந்தர் மலையா?: அரசுக்கு ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்
ADDED : நவ 20, 2026 05:32 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:32 AM
- நமது நிருபர் -
''திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில், முந்தைய தி.மு.க., அரசை போலவே த.வெ.க., அரசும் ஹிந்து விரோத போக்கை கடைப்பிடிக்கிறது,'' என, ஹிந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: 'திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றலாம்' என, மதுரை ஐகோர்ட் அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. அங்கு நடந்த விசாரணையில், தமிழக அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர், திருப்பரங்குன்றம் மலையை சிக்கந்தர் மலை என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தீபத்துாண் உள்ள இடம் கோவிலுக்கு சொந்தமானது என உறுதிப்படுத்த, மதுரை கலெக்டர் தரப்பு வழக்கறிஞர் தயக்கம் காட்டியுள்ளார். இவையெல்லாம் ஹிந்துக்களுக்கு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தவிர, திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றக்கோரி போராடிய ஹிந்துக்களுக்கு அனுமதி மறுத்து அவர்களை கைது செய்த அரசு, மற்றொரு தரப்பினர் நடத்திய போராட்டத்துக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது.
போராட்டத்தில் மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படும் நபர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததும், பாரபட்சமான அணுகுமுறையாக உள்ளது.
முந்தைய தி.மு.க., அரசை போல், ஹிந்து விரோத போக்கை த.வெ.க., அரசும் தொடராமல், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.