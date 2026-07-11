அதிமுக.,வில் உழைத்தவர்களுக்கு எந்த அங்கீகாரமும் கிடைக்கவில்லை: இளைஞரணி நிர்வாகிகள் வேதனை
அதிமுக.,வில் உழைத்தவர்களுக்கு எந்த அங்கீகாரமும் கிடைக்கவில்லை: இளைஞரணி நிர்வாகிகள் வேதனை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:05 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:05 AM
சென்னை: 'கட்சிக்காக உழைத்தவர்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை' என, அ.தி.மு.க., இளைஞரணி கூட்டத்தில், நிர்வாகிகள் கொதிப்படைந்து உள்ளனர்.
அ.தி.மு.க., இளைஞரணி மாநில செயலரும் முன்னாள் எம்.பி.,யுமான விஜயகுமார் தலைமையில், அந்த அணியின் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம், சென்னையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.
இது குறித்து, அணியின் மாவட்ட செயலர்கள் கூறியதாவது: அ.தி.மு.க.,வில் இளைஞர் அணி செயல்பாடு மோசமாக இருக்கிறது. அது குறித்த, தங்கள் ஆதங்கத்தை அனைத்து நிர்வாகிகளும் கொட்டி தீர்த்தனர்.
கட்சிக்காக உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கவில்லை. அ.தி.மு.க.,வில் பதவியை வாங்கி விட்டு, வேறு கட்சிகளுக்கு ஓடுபவர்களுக்கு தான் எல்லாம் கிடைக்கிறது.
சட்டசபை தேர்தலில், இளைஞரணிக்கு எவ்வித முக்கியத்துவமும் கிடைக்கவில்லை. பூத் கமிட்டியில் கூட, இளைஞரணியினர் நியமிக்கப்படவில்லை. மாவட்ட செயலர்கள், தங்களுக்கு வேண்டியவர்களை மட்டுமே பக்கத்தில் வைத்திருந்தனர். பின், எப்படி கட்சிக்குள் இளைஞர்களை கொண்டு வர முடியும்?
இதுவும் தேர்தல் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம். இனியாவது, கட்சிக்கு விசுவாசமாக இருப்பவர்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்குமாறு அனைத்து நிர்வாகிகளும் வலியுறுத்தினோம். அதை, கட்சி தலைமையிடம் சொல்வதாக விஜயகுமார் கூறினார்; இளைஞர்களை அதிகளவில் கட்சியில் சேர்க்குமாறு அறிவுறுத்தினார். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.