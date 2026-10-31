டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு வயது உச்சவரம்பு 5 ஆண்டு உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு வயது உச்சவரம்பு 5 ஆண்டு உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு
ADDED : அக் 31, 2026 06:02 AM
ADDED : அக் 31, 2026 06:02 AM
சென்னை: டி.என்.பி.எஸ்.சி., போட்டித் தேர்வுகளுக்கான வயது உச்ச வரம்பை, 5 ஆண்டுகள் உயர்த்தி, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும், டி.என்.பி.எஸ்.சி., வழியாக ஆண்டுதோறும், அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள், குரூப் - 1, குரூப் - 2, 2ஏ மற்றும் குரூப் - 4 போட்டித் தேர்வுகள் வாயிலாக நிரப்பப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், குரூப் - 1, குரூப் - 2, 2ஏ மற்றும் குரூப் - 4 போட்டித் தேர்வுகள் எழுதும் தேர்வர்களுக்கான வயது உச்சவரம்பை, 5 ஆண்டுகள் உயர்த்தி, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழக அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: போட்டித் தேர்வர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று, அரசு பணிகளில் நேரடி நியமனத்திற்கான வயது உச்சவரம்பை தற்போதைய விதிகளில் உள்ளதை விட, ஐந்து ஆண்டுகள் உயர்த்தி, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த வயது உயர்வானது, பிற்படுத்தப்பட்டோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் முஸ்லிம், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர், பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர், விதவையர் ஆகியோருக்கு ஏற்கனவே உள்ள வயது சலுகையோடு கூடுதலாக அமையும்.
இந்த வயது உச்சவரம்பு உயர்வு, 2026 அக்., 30 முதல், ஐந்து ஆண்டுகள் வரை நடைமுறையில் இருக்கும். தமிழக அரசின் இந்த உத்தரவின் வழியாக, வயது வரம்பு முடிவடையும் நிலையில் இருக்கும், ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பெருமளவில் பயனடைவர். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
போட்டித் தேர்வர்களுக்கான வயது உச்சவரம்பு உயர்த்தப்பட்டதற்காக, முதல்வர் விஜய்க்கு, மனிதநேயம் இலவச ஐ.ஏ.எஸ்., கல்வியகத்தின் தலைவர் சைதை துரைசாமி நன்றியும், பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளார்.