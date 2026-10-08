மொத்த கவனமும் நாற்காலியை காப்பாற்றுவதில் தான்: முதல்வர் விஜயை விமர்சிக்கும் ஸ்டாலின்
மொத்த கவனமும் நாற்காலியை காப்பாற்றுவதில் தான்: முதல்வர் விஜயை விமர்சிக்கும் ஸ்டாலின்
ADDED : அக் 08, 2026 05:47 AM
ADDED : அக் 08, 2026 05:47 AM
சென்னை: 'முதல்வர் விஜயின், கவனம் மொத்தமும், தன் நாற்காலியை காப்பாற்றுவதிலேயே இருக்கிறது' என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
ஸ்டாலினின் நேற்றைய அறிக்கை: குற்றவாளிகள் தைரியமாகவும், பொதுமக்கள் அச்சத்தோடும் வாழும் சூழலுக்கு, தமிழகம் தள்ளப்பட்டுள்ளது. சென்னை மயிலாப்பூரில், 19 வயது இளைஞர் சத்தியசீலன் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
திருத்தணியில், 17 வயது மகளுக்கு, தொல்லை கொடுத்தவர் மீது, போலீஸ் நிலையத்தில் புகாரளித்த தந்தை, வீட்டின் முன் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். சேலத்தில், வீட்டில் தனியாக இருந்த ஜனாபாய் எனும் மூதாட்டியை, பட்டப்பகலிலேயே கொன்று விட்டு, நகைகளை திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், சாணார்பட்டி போலீஸ் நிலையத்தில், கையெழுத்து போட்டுவிட்டு திரும்பிய வீரபத்திரன், மனைவி கண் எதிரிலேயே கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தமிழகத்தில் வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு, தலைநகர் என, எல்லா திசைகளிலும். குற்ற சம்பவங்கள் கொடிகட்டிப் பறக்கின்றன.
பட்டப்பகல், நள்ளிரவு என பாகுபாடு இல்லாமல், ரத்தத்தில் தமிழகம் தோய்ந்து போயுள்ளது. வீட்டிலும் வெளியிலும் பாதுகாப்பில்லை என்ற நிலையில், மக்கள் பரிதவித்து கிடக்கின்றனர். மக்களின் உயிரை காப்பதில், கவனம் செலுத்த வேண்டிய, முதல்வரின் கவனம் மொத்தமும், தன் நாற்காலியை காப்பாற்றுவதிலேயே இருக்கிறது.
போலீஸ் துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் முதல்வர், 'சூட்டிங்' மோடில் இருந்து விடுபட வேண்டும். 'ப்ளீஸ், டேக் ஆக்சன் சி.எம்., சார்'. இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.