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மாவட்ட காங்., தலைவர்களுக்கு பயிற்சி முகாம்: சிக்கன், மீனுடன் தடபுடலான அசைவ விருந்து

மாவட்ட காங்., தலைவர்களுக்கு பயிற்சி முகாம்: சிக்கன், மீனுடன் தடபுடலான அசைவ விருந்து

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:04 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:04 AM

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- நமது நிருபர் -

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைக்கும் நோக்கில், தமிழக காங்., மாவட்ட தலைவர்களுக்கு நடைபெறும் பயிற்சி முகாமில், சிக்கன், மீன் என, தடபுடலான அசைவ விருந்து களைகட்டி உள்ளது.

நாடு முழுதும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ள, காங்கிரஸ் சார்பில், 'சங்கதன் ஸ்ரிஜன் அபியான்' திட்டத்தின் கீழ், கட்சியை பலப்படுத்த மாவட்ட தலைவர்களுக்கான பயிற்சி முகாம்கள் நடக்கின்றன.

இதுபோல, 'மிஷன் 2029' திட்டத்தின் கீழ், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலை, வரும் 2029ல் பிரதமராக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

உடற்பயிற்சியாளர்


அதன்படி, கட்சிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைக்கும் வகையில், தமிழக காங்., சார்பில், மாவட்ட தலைவர்களுக்கான 10 நாள் பயிற்சி முகாம், சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது.

தமிழக காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில், மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது மீர், முகாமை தொடங்கி வைத்தார். முகாமில், 71 மாவட்டத் தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். கோஷ்டி பூசல் காரணமாக, கன்னியாகுமரியில் மாவட்டத் தலைவர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை என்பதால், அந்த மாவட்டத்தில் இருந்து பங்கேற்கவில்லை.

தமிழக அரசின் சுற்றுலா துறைக்கு சொந்தமான கடற்கரை விடுதியில், 45 அறைகள் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்டத் தலைவர்களுக்கு , மீன் குழம்பு, சிக்கன் வறுவல், சப்பாத்தி, சிக்கன், நெத்திலி பிரை, நெய் சோறு, இறால் தொக்கு என, தடபுடலாக அசைவ விருந்து, நேற்று முன்தினம் வழங்கப்பட்டது.

நேற்று காலையில், இட்லி , தோசை, பொங்கல் , மசால் வடை, காபி, தேநீர் வழங்கப்பட்டது. இடைவெளியின்போது, பழச்சாறு, சமோசா, புரூட் சாலட், பன், பட்டர், ஜாம், பிஸ்கட் என நொறுக்கு தீனி வழங்கப்படுகின்றன.

ராகுலின் உடற்பயிற்சியாளர் அருண், தமிழக காங்., விளையாட்டு துறை தலைவர் நிசார் ஆகியோர், மாவட்ட தலைவர்களுக்கு உடற்பயிற்சி, யோகா பயிற்சி போன்றவை அளிக்கின்றனர்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, வந்தே மாதரம், தேசிய கீதம் ஆகியவை பாடப்பட்டு, பயிற்சி முகாமின் நிகழ்வுகள் தொடங்கின. தினமும், 20 தலைப்புகளில் கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது. டில்லியில் இருந்து ராகுல், பொதுச்செயலர் வேணுகோபால் ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளனர்.

பழைய சோறு, கூழ்


காங்., அமைச்சர்கள் விஸ்வநாதன், ராஜேஷ்குமார், மூத்த தலைவர்கள் தங்கபாலு, அழகிரி, பீட்டர் அல்போன்ஸ், விஷ்ணு பிரசாத், சசிகாந்த் செந்தில், சச்சின் ராவ், வம்ஷி ரெட்டி மற்றும் பல்வேறு துறை நிபுணர்கள், கருத்தரங்கில் பேசுகின்றனர்.

மாவட்ட தலைவர்கள் தலா 4 பேர் வீதம், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள 20 கிராமங்களில், ஒரு நாள் இரவு தங்கி, மக்களுடன் கலந்துரையாடி, பழைய சோறு, கூழ் சாப்பிட்டு, குறைகளை கேட்க உள்ளனர். அவற்றை அறிக்கையாக தயாரித்து, ராகுலிடம் ஒப்படைக்க உள்ளனர்.

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