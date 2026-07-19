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﻿ அரசுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்த த.வெ.க., பெண் நிர்வாகி நீக்கம்

﻿ அரசுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்த த.வெ.க., பெண் நிர்வாகி நீக்கம்

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:24 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:24 AM

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சென்னை: அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்திற்கு லஞ்சம் கேட்பதாக வழக்கு தொடர்ந்த, விழுப்புரம் மாவட்ட த.வெ.க., வழக்கறிஞர் அணி இணைச்செயலர் ஞானசவுந்தரி, அக்கட்சியில் இருந்து நீக்கப் பட்டுள்ளார்.

அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க லஞ்சம் கேட்பதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், ஞானசவுந்தரி வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அதில், 'விழுப்புரம் மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றத்தில் சிறப்பு வழக்கறிஞர் பணிக்கும், மாவட்ட முதன்மை மற்றும் சார்பு நீதிமன்றங்களில், அரசு கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் பணிக்கும் விண்ணப்பித்தேன்.

'அமைச்சர் ஆனந்த் பரிந்துரை அடிப்படையிலேயே, அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் நடக்கிறது. 5 லட்சம் முதல், 30 லட்சம் ரூபாய் வரை லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு, அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமித்துள்ளனர். எனவே, அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும்' என்று கூறியிருந்தார்.

இது, பெரும் சர்ச்சையான நிலையில், த.வெ.க.,வின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து, ஞானசவுந்தரி நீக்கப்படுவதாக, அக்கட்சியின் விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்டச் செயலர் மோகன்ராஜ் அறிவித்துள்ளார்.

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