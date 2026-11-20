த.வெ.க.,வினரின் அட்டூழியங்கள் எல்லை மீறி செல்கின்றன: பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு
த.வெ.க.,வினரின் அட்டூழியங்கள் எல்லை மீறி செல்கின்றன: பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 20, 2026 05:36 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:36 AM
சென்னை: ''தமிழகத்தில், த.வெ.க.,வினரின் அடாவடிகளும், அட்டூழியங்களும் எல்லை மீறி சென்று கொண்டிருக்கின்றன,'' என, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி குற்றஞ் சாட்டினார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில், நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில், கடந்த ஆறு மாதங்களாக த.வெ.க., அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் அடிக்கும் கூத்துகள் வெட்கக் கேடானவை. கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர், போலீஸ் நிலையத்திற்கு சென்று, எந்த அடிப்படையில் ஆய்வு செய்தார் என்ற கேள்விக்கு, முதல்வர் விஜய் வாய் திறக்கவே இல்லை.
தேனி மாவட்டம் சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து, எந்த அனுமதியும் இன்றி, த.வெ. க.,வினர் தண்ணீரை திறந்து விட்டது கடும் கண்டனத்துக்கு உரியது. த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்த பின், அக்கட்சியினர் செய்யும் அடாவடிகளும், அட்டூழியங்களும் எல்லை மீறி போய்க் கொண்டிருக்கின்றன.
காவிரி நீரை நம்பி தான், டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளன. ஆனால், காவிரி பிரச்னை குறித்து, முதல்வர் விஜய் வாய் திறந்து பேசுவதே இல்லை.
தமிழகத்தில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியும், ஆட்சி, அதிகாரத்தில் மட்டும் பங்கு கேட்கிறது. தமிழக மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முன்வரவில்லை.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.