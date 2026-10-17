அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து கட்சி தாவி வந்த மாஜிக்களுக்கு செக் வைக்கிறது த.வெ.க.,
அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து கட்சி தாவி வந்த மாஜிக்களுக்கு செக் வைக்கிறது த.வெ.க.,
ADDED : அக் 17, 2026 06:47 AM
ADDED : அக் 17, 2026 06:47 AM
சென்னை: அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து கட்சி தாவி வந்த, 'மாஜி'க்களுக்கு, இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட, வாய்ப்பு அளிப்பதற்கு பதில், வாரிய தலைவர் பதவி வழங்க, த.வெ.க., திட்டமிட்டுள்ளது.
சட்டசபை தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு, சென்னை பெரம்பூர் தொகுதிகளில் வென்ற முதல்வர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அ.தி.மு.க., சார்பில் வெற்றி பெற்ற மதுராந்தகம் - மரகதம், தாராபுரம் - சத்யபாமா, பெருந்துறை - ஜெயகுமார், விராலிமலை - சி.விஜயபாஸ்கர், கரூர் - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், அம்பாசமுத்திரம் - இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர், எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.
இதனால், ஏழு தொகுதிகள் காலியாகின. இதில், மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் முடிந்துள்ளது. ராஜினாமா செய்து விட்டு, த.வெ.க.,வுக்கு தாவியவர்களையே மீண்டும் களமிறக்கியதால், பிரசாரத்தில் நெருக்கடி ஏற்பட்டது. முதல்வர் விஜய், கிராமம் கிராமாக செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், மீதமுள்ள ஐந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அதில், ராஜினாமா செய்தவர்களுக்கே மீண்டும் 'சீட்' வழங்குவது குறித்து, த.வெ.க., யோசிக்கிறது. வாரிய தலைவர் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு பேச்சு நடைபெறுகிறது.
ஆனால், மீண்டும் போட்டியிட்டு, எம்.எல்.ஏ., ஆவதில், இரண்டு விஜயபாஸ்கர்களும், இசக்கி சுப்பையாவும் உறுதியாக உள்ளனர். அவர்களை சமரசம் செய்ய, அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன் ஆகியோர் பேச்சு நடத்தி வருகின்றனர்.