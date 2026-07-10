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தவெக அரசியல் வியூக நிபுணர் திருச்சி கிழக்கில் போட்டி?

தவெக அரசியல் வியூக நிபுணர் திருச்சி கிழக்கில் போட்டி?

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:57 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:57 AM

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திருச்சி: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் வியூக வகுப்பாளரான ஜான் ஆரோக்கியசாமிக்கு, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தற்கால அரசியலில் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர்கள், தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகி உள்ளனர். பீகாரை சேர்ந்த பிரசாந்த் கிஷோர், கர்நாடகாவை சேர்ந்த சுனில் போன்ற தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர்கள் வரிசையில், தமிழக அரசியலில் கவனத்தை ஈர்த்தவர் ஜான் ஆரோக்கிய சாமி.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் வியூக வகுப்பாளரான இவர், திருச்சி, பாலக்கரை பகுதியை சேர்ந்தவர். எம்.பி.ஏ., பட்டதாரியான ஜான் ஆரோக்கியசாமி, பல முன்னணி நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளை பிரபலப்படுத்தும் பணியில் இருந்தவர்.

கடந்த தேர்தலில், த.வெ.க.,வின் தேர்தல் வியூக பொறுப்பாளராக இருந்து, அக்கட்சியின் விஸ்வரூப வெற்றிக்கு வழி வகுத்துள்ளார்.

த.வெ.க., தலைவர் விஜய், தமிழக முதல்வராகி விட்டதால், தன்னுடன் நீண்ட காலமாக பயணித்தோருக்கும், விசுவாசிகளுக்கும் பதவி, பெறுப்புகளை வழங்கி கவுரப்படுத்தி வருகிறார்.

அந்த வகையில், சட்டசபை தேர்தல் வியூக வகுப்பாளராக முக்கிய பங்காற்றி, த.வெ.க., ஆட்சியை பிடிக்க மூளையாக செயல்பட்ட ஜான் ஆரோக்கியசாமியை, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளராக களமிறக்க முதல்வர் விஜய் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

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