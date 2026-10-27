உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 15 சதவீத இடங்களை வழங்க தவெக முடிவு?
உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 15 சதவீத இடங்களை வழங்க தவெக முடிவு?
ADDED : அக் 27, 2026 05:30 AM
ADDED : அக் 27, 2026 05:30 AM
- நமது நிருபர் -
திருச்சி கிழக்கு உட்பட ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் முடிந்ததும், உள்ளாட்சித் தேர்தலை சந்திக்க, த.வெ.க., திட்டமிட்டுள்ளது. அதில், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 15 சதவீத இடங்களை ஒதுக்கி விட்டு, 85 சதவீதம் இடங்களில் போட்டியிடவும் வியூகம் வகுத்துள்ளது.
தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் பெற்ற வெற்றியை, அடுத்து நடைபெற உள்ள திருச்சி கிழக்கு, விராலிமலை, கரூர், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலிலும் தக்கவைக்க, த.வெ.க., தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து, உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்திக்க தயாராகி வருகிறது.
உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றி தான், கிராமப்புறம் வரை உள்ள பெண்கள், தொழிலாளர்கள், இளைஞர்கள் உட்பட அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும், த.வெ.க.,விற்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தும். எனவே, மொத்தம் உள்ள உள்ளாட்சி பதவிகளில், 85 சதவீதம் வரை த.வெ.க.,வே களமிறங்க, கட்சி தலைமை விரும்புகிறது. மீதமுள்ள 15 சதவீதம் இடங்களை மட்டும், காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள், அதிக இடங்கள் மற்றும் மேயர் பதவி உள்ளிட்டவற்றை எதிர்பார்க்கின்றன. எனினும், அந்த கட்சிகளுடன் த.வெ.க., அமைச்சர்கள் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் பேச்சு நடத்தி, 15 சதவீதத்துக்கு ஒப்புக் கொள்ள வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: வலுவான கட்டமைப்பு கொண்ட தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வை எதிர்கொள்ளும் வகையில், த.வெ.க., வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், மாவட்ட செயலர்களே, உள்ளாட்சி தேர்தல் பணிக்கு பொறுப்பேற்க உள்ளனர்.
மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சி அமைப்புகளில் கிடைக்கும் பதவிகள், கட்சியின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு முக்கியம். எனவே, வெற்றி வாய்ப்புள்ள இடங்களின் விபரங்கள் சேகரிக்கப்படுகிறது. த.வெ.க.,வுக்காக உழைத்தவர்கள், உள்ளூர் அளவில் செல்வாக்கு உள்ளவர்களுக்கு, முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்.
சட்டசபை தேர்தலை போல், முதல்வர் விஜயின் செல்வாக்கை மட்டும் நம்பி, உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஓட்டுக்களை பெற முடியுமா என்ற சந்தேகம் உள்ளது. அதனால் தான், ஊராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி பகுதிகளில், மக்களுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டவர்களை வேட்பாளர்களாக தேர்வு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.