மீண்டும் சாதிப்பார் 'தங்க மங்கை' வித்யா: இரட்டை சகோதரி நித்யா நம்பிக்கை
மீண்டும் சாதிப்பார் 'தங்க மங்கை' வித்யா: இரட்டை சகோதரி நித்யா நம்பிக்கை
UPDATED : அக் 02, 2026 06:11 AM
ADDED : அக் 02, 2026 06:10 AM
UPDATED : அக் 02, 2026 06:11 AM ADDED : அக் 02, 2026 06:10 AM
போத்தனூர்: ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் சாதித்த, கோவை வீராங்கனை வித்யா மீண்டும் பல சாதனைகளை படைப்பார் என, இரட்டை சகோதரி நித்யா கூறினார்.
ஜப்பானில் நடக்கும், 20வது ஆசிய விளைபாட்டு போட்டியில், கோவையை சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ்,மூன்று பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இவர், 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் வெண்கலம் வென்றார். இதில், 1984ல் பி.டி.உஷா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்கில், இப்பிரிவில் படைத்த சாதனையை முறியடித்துள்ளார். மேலும் இவர் 4 x400 தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம், கலப்பு அணிகள் பிரிவில் வெள்ளி வென்று, நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
கோவை மாவட்டம், மதுக்கரையை அடுத்த வழுக்குப்பாறை மீனாட்சிபுரம், மாரியம்மன் கோவில் அருகே வசிக்கும் பெற்றோர் ராம்ராஜ் - மீனா ஆகியோரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
வழிகாட்டிய ஆசிரியர் தந்தை ராம்ராஜ் கூறியதாவது:
கோவையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில், 25 வயதிலிருந்து லாரி டிரைவராக வேலை பார்த்து வந்தேன். வசதி குறைவாக இருந்தபோதும், நிறுவன உரிமையாளர் உதவியால் மகள்களை ஆங்கில பள்ளியில் படிக்க வைத்தேன். ஒரு கட்டத்தில் மிகவும் கடினமான நிலை ஏற்பட்டது. கோவை சி.எஸ்.ஐ., பெண்கள் பள்ளியில், ஆறாம் வகுப்பில் சேர்த்துவிட்டேன். அங்கிருந்த உடற்கல்வி ஆசிரியர் பேபி தான் இருவரிடமும் உள்ள திறமையை கண்டு, ஈரோடு அரசு விடுதியில் சேர்ந்து, பயிற்சி எடுக்கும் வழிமுறையை கூறினார்.
தொடர்ந்து ஏழாம் வகுப்பு முதல் அங்கு தங்கி, படிப்புடன் பயிற்சியை தொடர்ந்தனர். தேசிய அளவில் நடந்த போட்டிகளில் பரிசு வென்றனர். இதையடுத்து வித்யாவுக்கு ரயில்வேயிலும், நித்யாவுக்கு வருமான வரி துறையிலும் வேலை கிடைத்தது. பயிற்சியாளர் நேபால்சிங் தான், இவரின் சாதனைக்கு உறுதுணையாக உள்ளார்.
இருவரும் சிறு வயது முதலே இப்பகுதியில் நடக்கும் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று வந்தனர். தற்போது, பி.டி.உஷாவின் 42 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
சாதனை படைப்பார்
இரட்டையரில் ஒருவராக வித்யாவுடன் பிறந்த நித்யா கூறுகையில், ''வித்யா, பி.டி.உஷாவின் 42 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்ததை பார்த்த போது, மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்தேன். இனியும் பல சாதனைகளை படைப்பார் எனும் நம்பிக்கை உள்ளது. எனக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயத்தால் இனி என்னால் போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாது,'' என்றார்