மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மத்திய அமைச்சரின் பதில் சரியல்ல! பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மத்திய அமைச்சரின் பதில் சரியல்ல! பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:23 AM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:23 AM
சென்னை: 'மேகதாது அணை தொடர்பாக, மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சர் ராஜ் பூஷண் தெரிவித்த கருத்தை திரும்ப பெற வேண்டும். இப்பிரச்னையில் பிரதமர் மோடி தலையிட வேண்டும்' என, முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பிரதமர் மோடிக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள கடிதம்: 'காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்டுவதற்கு, தமிழகத்தின் ஒப்புதலை கர்நாடகா பெற வேண்டும் என, கடந்த 2018ம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் வெளிப்படையாக குறிப்பிடவில்லை' என, மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சர் ராஜ் பூஷண், ராஜ்யசபாவில் கூறியுள்ளார்.
அவரது பதில், அதிருப்தி அளிக்கிறது. காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி தீர்ப்பை கருத்தில் கொள்ளாமல், அவரது பதில் அமைந்துள்ளது. கர்நாடகா, ஆந்திராவிற்கு இடையிலான அலமாட்டி அணை தொடர்பான வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
அதன்படி, ஆற்றின் மேல் உள்ள மாநிலங்கள், கீழ் உள்ள மாநிலங்களின் அனுமதி பெறாமல், நீரை சேமிக்கும் கட்ட மைப்பு களை உருவாக்க முடியாது. கேரளாவின் பாம்பாறு நீர் மின் திட்ட வழக்கிலும், இதேபோன்ற தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
மேகதாது அணை திட்டத்தை சாதாரணமாக கருத முடியாது. காவிரி, வெறும் நீராதாரம் மட்டுமல்ல; அது தென் மாநிலங்களில் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள், பொது மக்களின் உயிர் நாடியாகவும் விளங்குகிறது.
காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி தீர்ப்பும், உச்ச நீதிமன் றத்தின் தீர்ப்பும் முழுமையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்பது தெளிவாக நிரூபிக்கப்படாதவரை, மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எவ்விதமான சட்ட ரீதியான அல்லது நிர்வாக அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது.
மேகதாது அணை கட்ட, தமிழகத்தின் ஒப்புதல் தேவையில்லை என, ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் அளித்த பதிலை திரும்ப பெற வேண்டும்.
நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தில், பிரதமர் மோடி இப்பிரச்னையில் தனிப்பட்ட முறையில் தலையிட வேண்டும் என, கனிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
நீர் திறக்க கர்நாடகா மறுப்பு
பெங்களூரு: 'தமிழகத்திற்கு தினமும், 3,500 கன அடி வீதம், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு, காவிரியில் தண்ணீர் திறக்கும்படி கர்நாடக அரசுக்கு, காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு நேற்று உத்தரவிட்டது. ஆனால், ''தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாது,'' என கூறியுள்ள கர்நாடக நீர்ப்பாசன துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி, ''இதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வோம்,'' எனவும் அறிவித்துள்ளார்.
காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவின் கூட்டம் டில்லியில் நேற்று நடந்தது. தமிழகம், கர்நாடகா, கேரளா, புதுச்சேரி மாநிலங்களின் அதிகாரிகள் பங்கேற்று, தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன்வைத்தனர். கூட்டத்தின் முடிவில், கே.ஆர்.எஸ்., அணையில் இருந்து தமிழகத்துக்கு தினமும், 3,500 கன அடி வீதம், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடுமாறு, ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
இது குறித்து, கர்நாடக நீர்ப்பாசன துறை அமைச்சரும், காங்கிரசைச் சேர்ந்தவருமான ராமலிங்க ரெட்டி, டில்லியில் நேற்று கூறியதாவது: எங்களிடம் குடிக்கவே தண்ணீர் இல்லை; இத்தகைய கடினமான சூழ்நிலையில், தமிழகத்துக்கு எப்படி தண்ணீர் திறந்து விட முடியும். மாநிலத்தின் நலனை பாதுகாக்கும் விஷயத்தில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.
காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவின் உத்தரவுக்கு எதிராக, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம். மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விஷயத்தில் தெளிவு ஏற்பட்டுள்ளது. விரிவான திட்ட அறிக்கையை, விரைவில் மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிப்போம்.
அவர்களிடம் இருந்து அனுமதி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். தமிழக முதல்வர் விஜய், நம் முதல்வர் சிவகுமாரை சந்திக்க நேரம் கேட்டார். சிவகுமாரும் நேரம் கொடுத்துள்ளார். ஆகஸ்ட் 3ம் தேதி, இரு மாநில முதல்வர்களும் விவாதிப்பர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே, 'தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விடக்கூடாது' என்பதை வலியுறுத்தி, காவிரி நீர் படுகை பகுதி விவசாயிகள் நேற்று கர்நாடகாவின் மாண்டியாவில் போராட்டம் நடத்தினர்.