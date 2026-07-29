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மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மத்திய அமைச்சரின் பதில் சரியல்ல! பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மத்திய அமைச்சரின் பதில் சரியல்ல! பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:23 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:23 AM

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சென்னை: 'மேகதாது அணை தொடர்பாக, மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சர் ராஜ் பூஷண் தெரிவித்த கருத்தை திரும்ப பெற வேண்டும். இப்பிரச்னையில் பிரதமர் மோடி தலையிட வேண்டும்' என, முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடிக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள கடிதம்: 'காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்டுவதற்கு, தமிழகத்தின் ஒப்புதலை கர்நாடகா பெற வேண்டும் என, கடந்த 2018ம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் வெளிப்படையாக குறிப்பிடவில்லை' என, மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சர் ராஜ் பூஷண், ராஜ்யசபாவில் கூறியுள்ளார்.

அவரது பதில், அதிருப்தி அளிக்கிறது. காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி தீர்ப்பை கருத்தில் கொள்ளாமல், அவரது பதில் அமைந்துள்ளது. கர்நாடகா, ஆந்திராவிற்கு இடையிலான அலமாட்டி அணை தொடர்பான வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

அதன்படி, ஆற்றின் மேல் உள்ள மாநிலங்கள், கீழ் உள்ள மாநிலங்களின் அனுமதி பெறாமல், நீரை சேமிக்கும் கட்ட மைப்பு களை உருவாக்க முடியாது. கேரளாவின் பாம்பாறு நீர் மின் திட்ட வழக்கிலும், இதேபோன்ற தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

மேகதாது அணை திட்டத்தை சாதாரணமாக கருத முடியாது. காவிரி, வெறும் நீராதாரம் மட்டுமல்ல; அது தென் மாநிலங்களில் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள், பொது மக்களின் உயிர் நாடியாகவும் விளங்குகிறது.

காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி தீர்ப்பும், உச்ச நீதிமன் றத்தின் தீர்ப்பும் முழுமையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்பது தெளிவாக நிரூபிக்கப்படாதவரை, மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எவ்விதமான சட்ட ரீதியான அல்லது நிர்வாக அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது.

மேகதாது அணை கட்ட, தமிழகத்தின் ஒப்புதல் தேவையில்லை என, ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் அளித்த பதிலை திரும்ப பெற வேண்டும்.

நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தில், பிரதமர் மோடி இப்பிரச்னையில் தனிப்பட்ட முறையில் தலையிட வேண்டும் என, கனிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

தலைவர்கள் கண்டனம்:


சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவரும், தி.மு.க., இளைஞரணி தலைவருமான உதயநிதி:
காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட, தமிழகத்தின் அனுமதி கர்நாடகாவுக்கு தேவை இல்லை என்ற மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சர் ராஜ் பூஷண் பதில், காவிரி விவகாரத்தில், தமிழக உரிமையை கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளது.
டில்லி எஜமானர்களை பகைத்துக்கொள்ளாமலும், ஆட்சி கட்டிலை காப்பாற்ற காங்கிரசுக்கு எதிராக பேசாமலும், தமிழகத்தின் உரிமையை அடகு வைத்துள்ளார் முதல்வர் விஜய். கர்நாடகாவில் பட வசூல் பாதிக்கும் என்ற பயத்தில், 'சோபா மாடல்' முதல்வர், எதிர்க்கட்சிகள் சொன்னதையும் கேட்கவில்லை; விவசாயிகளின் கோரிக்கையையும் ஏற்கவில்லை. இனியும் காலம் தாழ்த்தினால், தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பறிபோகும் .
அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி: மத்திய அமைச்சரின் பதில், காவிரி பாயும் மாநிலங்களில் பதற்றத்தை உருவாக்கி உள்ளது. எனவே, இதுபோன்ற மிக முக்கியமான பிரச்னைகள் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும்போது, சம்பந்தப்பட்ட மாநில மக்களின் உணர்வுகளை மனதில் கொண்டு பதில் அளிக்க வேண்டும்.
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்: ராஜ்யசபாவில், அன்புமணியின் கேள்விக்கு மத்திய அரசு, மேகதாது அணை கட்ட தமிழகத்தின் ஒப்புதல் தேவையில்லை என, பதில் அளித்திருக்கிறது . தமிழகத்தின் வாழ்வாதாரமான காவிரி உரிமையை வெளிப்படையாக பறிக்கும் பா.ஜ.,வின் இந்த பதிலுக்கு எதிராக, அன்புமணியின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன?
அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன்: காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்ட துடிக்கும் கர்நாடக அரசுக்கு, மத்திய அரசு, எந்த வகையிலும் துணை போகக்கூடாது. நடுவர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை செயல்படுத்துவதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.
ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோ: மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சரின் பதில், கர்நாடக அரசு மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு வழங்கப்படும் அனுமதிக்கான செய்தி போல் தெரிகிறது. கர்நாடக மாநிலம், மேகதாது அணை கட்ட, மத்திய அரசு வஞ்சகமான முறையில் அனுமதி வழங்க முனைந்திருப்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலர் பெ.சண்முகம்: மத்திய இணை அமைச்சர் தெரிவித்த பதிலை திரும்பப் பெற வேண்டும். மேகதாது அணை கட்ட, கர்நாடக மாநிலத்திற்கு சாதகமாக செயல்படும், மத்திய அரசை கண்டித்து, ஆக., 2ல், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்.
'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை: தமிழக விவசா யி களின் உரிமை, நலன்களை புறக்கணித்து, மத்திய அரசு தனது முந்தைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து, திடீரென பின்வாங்கியிருப்பது, கர்நாடக தேர்தல் அரசியலுக்காகவா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. மத்திய அரசு நேர்மையாகவும், வெளிப்படையாகவும் செயல்பட வேண்டும். தமிழக மக்களை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.
இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி தலைவர் ரவி பச்சமுத்து: மேகதாது அணை கட்ட, தமிழகத்தின் அனுமதி தேவையில்லை என, மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்திருப்பது, மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் அளிக்கிறது. இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான, நதி நீர் உரிமை பிரச்னையில் நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டிய மத்திய அரசின் பிரதிநிதி, இவ்வாறு கருத்து தெரிவிப்பது, தமிழக மக்களின் உரிமை உணர்வை புண்படுத்தும் செயலாகும்.



﻿ நீர் திறக்க கர்நாடகா மறுப்பு


பெங்களூரு: 'தமிழகத்திற்கு தினமும், 3,500 கன அடி வீதம், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு, காவிரியில் தண்ணீர் திறக்கும்படி கர்நாடக அரசுக்கு, காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு நேற்று உத்தரவிட்டது. ஆனால், ''தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாது,'' என கூறியுள்ள கர்நாடக நீர்ப்பாசன துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி, ''இதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வோம்,'' எனவும் அறிவித்துள்ளார்.

காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவின் கூட்டம் டில்லியில் நேற்று நடந்தது. தமிழகம், கர்நாடகா, கேரளா, புதுச்சேரி மாநிலங்களின் அதிகாரிகள் பங்கேற்று, தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன்வைத்தனர். கூட்டத்தின் முடிவில், கே.ஆர்.எஸ்., அணையில் இருந்து தமிழகத்துக்கு தினமும், 3,500 கன அடி வீதம், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடுமாறு, ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உத்தரவிட்டது.

இது குறித்து, கர்நாடக நீர்ப்பாசன துறை அமைச்சரும், காங்கிரசைச் சேர்ந்தவருமான ராமலிங்க ரெட்டி, டில்லியில் நேற்று கூறியதாவது: எங்களிடம் குடிக்கவே தண்ணீர் இல்லை; இத்தகைய கடினமான சூழ்நிலையில், தமிழகத்துக்கு எப்படி தண்ணீர் திறந்து விட முடியும். மாநிலத்தின் நலனை பாதுகாக்கும் விஷயத்தில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.

காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவின் உத்தரவுக்கு எதிராக, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம். மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விஷயத்தில் தெளிவு ஏற்பட்டுள்ளது. விரிவான திட்ட அறிக்கையை, விரைவில் மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிப்போம்.

அவர்களிடம் இருந்து அனுமதி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். தமிழக முதல்வர் விஜய், நம் முதல்வர் சிவகுமாரை சந்திக்க நேரம் கேட்டார். சிவகுமாரும் நேரம் கொடுத்துள்ளார். ஆகஸ்ட் 3ம் தேதி, இரு மாநில முதல்வர்களும் விவாதிப்பர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இதற்கிடையே, 'தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விடக்கூடாது' என்பதை வலியுறுத்தி, காவிரி நீர் படுகை பகுதி விவசாயிகள் நேற்று கர்நாடகாவின் மாண்டியாவில் போராட்டம் நடத்தினர்.

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