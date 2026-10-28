ரூ.1,000 கோடி முதலீடு குறித்து உதயநிதியிடம் விசாரிக்க வேண்டும்: அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
ரூ.1,000 கோடி முதலீடு குறித்து உதயநிதியிடம் விசாரிக்க வேண்டும்: அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 28, 2026 05:50 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:50 AM
சென்னை: 'உதயநிதி அறக்கட்டளையின், 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும்' என, 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: பள்ளிக்கல்வி துறையில் நடந்த முறைகேடு புகார் அடிப்படையில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டது வரவேற்கதக்கது. தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கடந்த, 2023ல், 'தி.மு.க., பைல்ஸ்' வெளியிட்ட போது, தமிழகத்தில், 'நோபல் ஸ்டீல்' நிறுவனத்தின், 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பினேன். அதற்கு அன்றைய தி.மு.க., அரசு உரிய விளக்கம் அளிக்கவில்லை; அந்த முதலீடும் தமிழகத்துக்கு வரவில்லை. முறைகேடான முதலீடு என்ற எனது குற்றச்சாட்டுக்கும் இன்று வரை பதில் இல்லை.
மகேஷ் தொடர்பான, உதயநிதி அறக்கட்டளை, நோபல் குழுமத்தின் மற்றொரு நிறுவனமான, 'நோபல் பிரிக்ஸ்' நிறுவனம் இயங்கி வந்த, அதே முகவரியில் இயங்கி வந்ததாக கூறப்பட்ட தகவலுக்கும், இன்று வரை பதில் இல்லை.
நோபல் பிரிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கும், உதயநிதியின் அறக்கட்டளைக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறித்தும், அந்நிறுவனத்தின் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு குறித்தும், த.வெ.க., அரசு வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தி, உண்மைகளை மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.