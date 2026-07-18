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விக்ஸ், பப்ஸ், மாத்திரைகள் பறிமுதல்; தலைமை செயலகம் வருவோர் அதிருப்தி

விக்ஸ், பப்ஸ், மாத்திரைகள் பறிமுதல்; தலைமை செயலகம் வருவோர் அதிருப்தி

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:48 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:48 AM

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சென்னை: முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் மனு அளிக்க தலைமை செயலகம் வருவோர், பலத்த சோதனைக்கு பின்னரே நேற்று அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் எடுத்து வந்த பொருட்கள் அனைத்தை யும் போலீசார் பறிமுதலும் செய்தனர்.

சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் மனு அளிக்க, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கானோர் மாநிலம் முழுதும் இருந்து வருகின்றனர். அவர்கள் போலீசாரின் சோதனைக்கு பின் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

நேற்று முன்தினம் போலீசார் சோதனையை கடந்து, தலைமை செயலகம் உள்ளே வந்த கள்ளக்குறிச்சியை சேர்ந்த அஞ்சலை அம்மாள் என்பவர், திடீரென தன் உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தற்கொலை செய்ய முயன்றார்.

போலீசாரின் சோதனையை மீறி, எவ்வாறு பெட்ரோலை உள்ளே எடுத்து வந்தார் என, உயர் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதைத்தொடர்ந்து, நேற்று தலைமை செயலகத்தில், பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. மனு கொடுக்க வந்தவர்களை, முழு சோதனைக்கு போலீசார் உட்படுத்தினர்.

அவர்கள் பைகளில் எடுத்து வந்த மாத்திரைகள், விக்ஸ் இன்ஹேலர், நுரையீரல் நோய்களால் ஏற்படும் மூச்சுத்திணறல், இருமல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பப் இன்ஹேலர், தைலம், உண்பதற்கு எடுத்து வந்த பப்ஸ் உள்ளிட்ட பொருட்கள், நக பாலிஷ், கத்திரி என, அனைத்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அத்துடன் குடிநீரையும் போலீசார் குடித்து பார்த்து விட்டு கொடுத்தனர்.

பின், அவற்றை ஒரு இடத்தில் குவித்து வைத்தனர். மனு கொடுத்து விட்டு வெளியே வந்தவர்களால், தங்களுக்குரிய பொருட்களை கண்டுபிடிக்க முடியாததால், அவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.

மனு அளிக்க வந்த சிலர் கூறியதாவது: மாவட்ட அளவில், எங்களின் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால், நாங்கள் முதல்வர் தனிப்பிரிவில், மனு அளிக்க பணம் செலவழித்து வருகிறோம். எங்களின் மனுக்கள் மீது, முதல்வர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையில், இங்கு வந்து மனு அளிக்கிறோம்.

இங்கு வந்தால், சோதனை என்ற பெயரில், குடிநீர், குளிர்பானங்கள் போன்றவற்றை குடித்து பார்க்கின்றனர். நோய்களுக்கான மருந்துகளையும், வெளியில் வைத்து விட்டு செல்லும்படி கூறுகின்றனர்.

சோதனை என்ற பெயரில், போலீசார் கடுமையாக நடந்து கொள்வது சங்கடத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

அலுவலகத்தை மாற்றலாம்
தலைமை செயலகத்திற்கு, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கானோர் வருகின்றனர். அவர்களை சோதனை செய்தால், கோபப்பட்டு சண்டையிடுகின்றனர். பாதுகாப்பு கருதியே சோதனை செய்கிறோம். அதை மக்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. மேலும், ஏராளமானோர் வருவதால், தலைமை செயலகத்தில், நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, முதல்வர் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்தை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வெளியே மாற்றலாம்.
- போலீசார்


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