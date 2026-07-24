சினிமாவில் இருந்து பிரியமுடன் விடைபெற்றார் விஜய்; கொண்டாடியும், அழுதும் தீர்த்த ரசிகர்கள்
சினிமாவில் இருந்து பிரியமுடன் விடைபெற்றார் விஜய்; கொண்டாடியும், அழுதும் தீர்த்த ரசிகர்கள்
UPDATED : ஜூலை 24, 2026 07:26 AM
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:31 AM
UPDATED : ஜூலை 24, 2026 07:26 AM ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:31 AM
மதுரை: முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் நேற்று வெளிவந்த ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி தீர்த்தனர். அவர் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், சிலர் காட்சி முடிந்து கண்ணீர் மல்க வெளிவந்தனர்.
முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சார் சான்றிதழ் பெறுவதில் ஏற்பட்ட சிக்கலால் தடைபட்டது. நடிகர் விஜய் தேர்தலில் போட்டியிட்டு, தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்ற 75 நாட்களுக்குப் பிறகு, உலகம் முழுவதும்ஐந்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான திரையரங்குகளிலும் ரிலீஸ் ஆனது. ரசிகர்கள் முந்தைய நாள் இரவில் இருந்தே மதுரையில் தியேட்டர் வளாகங்களில் டி.ஜே., கச்சேரி, மேளதாளம் என திருவிழா போல் அமர்க்களப்படுத்தினர்.
முதல் காட்சிக்கு முன்பே பல தியேட்டர்களில் பட்டாசு வெடித்தல், மேளதாளம், பாலாபிஷேகம், இனிப்பு வழங்குதல், நடனமாடுதல் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். பெண் ரசிகைகளும் தங்கள் பங்கிற்கு குத்தாட்டம் போட்டனர்.அசம்பாவிதத்தை தவிர்க்கும் வகையில், பெரும்பாலான தியேட்டர்களில் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
தணிக்கையில் 'ஏ' சான்றிதழ் பெற்றுள்ளதால், திரைப்படம் பார்க்க குழந்தைகளுடன் வந்தவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர். தமிழகத்தில் சிறப்பு காட்சிகளுக்கு அனுமதியில்லாத காரணத்தால், படம் காலை 9:00 மணிக்கு வெளியானது. ஜனநாயகன் படத்தின் டைட்டில் கார்டில் சட்டசபையில் தி.மு.க.,வை முதல்வர் விஜய் கிண்டல் செய்த சைகை காட்சியுடன், 'மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி சி.ஜோசப் விஜய்' நடிக்கும் 'ஜனநாயகன்' என்று திரைப்படம் தொடங்குகிறது.
நீங்கள் இந்திய அரசியல் சட்டத்தைப் பின்பற்றவில்லை என்றால், என்னுடைய சட்டத்தைப் பின்பற்ற வேண்டியிருக்கும்' போன்ற வசனங்கள் ரசிகர்களின் கைதட்டல்களைப் பெற்றன.வாரிசு அரசியலை தாக்கி வசனங்கள், இலைமறை காயாக த.வெ.க., விற்கு பிரசாரம் உள்ளிட்டவையும் இடம்பெற்றுள்ளன.
அமைச்சர்கள் ஆனந்த், அருண்ராஜ், ஸ்ரீநாத், விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் உள்ளிட்டோரும் கவுரவ கதாப்பாத்திரத்தில் வந்து போகின்றனர்.தமிழகத்தில் மாநில முதல்வரும், நான்கு அமைச்சர்களும் ஒரு திரைப்படத்தில் நடித்திருப்பது இதுவே முதன்முறை.
முக்கியமான பாடல்கள் ரசிகர்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப முதல்காட்சியில் 'ஒன்ஸ்மோர்' போடப்பட்டன. விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், சிலர் காட்சி முடிந்து கண்ணீர்விட்டு அழுதபடி வெளிவந்தனர்.