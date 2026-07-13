சினிமாவில் வசனம் பேசியது போல முதல்வரான பின்னும் விஜய் பேசுகிறார்: பழனிசாமி காட்டம்
சினிமாவில் வசனம் பேசியது போல முதல்வரான பின்னும் விஜய் பேசுகிறார்: பழனிசாமி காட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:18 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:18 AM
சேலம்: ''சினிமாவில் வசனம் பேசியது போல, முதல்வரான பின்னும் விஜய் பேசுகிறார்,'' என அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
சேலத்தில் அவர் கூறியதாவது: மக்களுக்கு உழைத்து, சேவை செய்து, ஆட்சிக்கு த.வெ.க., வரவில்லை; 'ரீல்ஸ், ரீல்' செய்து, விஜய் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளார்; சினிமாவில் வசனம் பேசியது போல, தற்போது முதல்வரான பின்னும் வசனம் பேசி வருகிறார்.
தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., கட்சிகள் களவாணிகள் என முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார். அ.தி.மு.க., சார்பில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ.,க்களை, விஜய் தான் களவாடி இருக்கிறார். அவர் தான் உண்மையான களவாணி.
கரூரில் 41 பேர் பலியான போது, பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்க்காமல், சென்னைக்கு ஓடு ஓடு என ஓட்டம் பிடித்தது யார்; கட்சியை 15 நாள் மூடியது யார்? கட்சி தலைவர், 72 நாள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவில்லை.
மத்திய அரசு பற்றி இவர்களுக்கு தெரியாது. கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து, சி.பி.ஐ., விசாரணை நடக்கிறது. இதில், த.வெ.க., ஆட்சியை விளையாட விட்டு, மத்திய அரசு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ஒருவரை துாக்கினால், த.வெ.க., ஆட்சி தானாக ஆட்டம் கண்டு விடும்.
குறிப்பாக சொன்னால், சிவசேனா, மம்தா பானர்ஜி நிலை எப்படி உள்ளது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.
ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளருக்கு டில்லி சிறப்பு பிரதிநிதி; விஜய் ஆலோசகருக்கு தமிழக அரசு ஆலோசகர் என பதவி வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
முதல்வருக்கு, 'மேக்கப்' போடுபவருக்கும் வரும் நாட்களில் பதவி கொடுப்பர். த.வெ.க., ஆட்சியில், தி.மு.க., ஆட்சி போலவே போதை கலாசாரம், கொலை, கொள்ளை, பாலியல் உள்ளிட்ட சட்டவிரோத செயல்கள் அதிகரித்து உள்ளன.
தேர்தலில் வெற்றி பெற மாட்டோம் என நினைத்து, ஏராளமான வாக்குறுதிகளை விஜய் அள்ளி வீசினார்; தற்போது நிதியின்றி விழி பிதுங்கி நிற்கிறார். தி.மு.க., கூட்டணி கட்சிகளின் தயவால் த.வெ.க., ஆட்சி நடக்கிறது. அவர்கள், எப்போது வேண்டுமானாலும் காலை வாரி விடுவர். இவ்வாறு பழனிசாமி கூறினார்.