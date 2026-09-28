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கட்டாயமாக அமைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் மலையேற்றம் செல்வோருக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளும், அவர்களுக்கான விதிகளையும் கடுமையாக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பேரழிவுகள் தான் ஏற்படும்.
'உண்மையோ, இல்லையோ... இல்லறம் இனிக்க இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தேவை' என்கிறார் லென்ஸ் மாமா!
ஆசை யாரை விட்டது... சினிமாவில்இருந்து பலர் அரசியலுக்கு வரும்போது, அரசியலிலிருந்து சினிமாவுக்கு வருவது ஒன்றும் தவறில்லையே!
கூறலாமே... காசா, பணமா? அப்படி ஒரு மகுடம் கொடுத்தால், அவர்கள் மகுடிக்கு மயங்கும் பாம்பு போல மயங்கி விடுவரே!
மழைநீர் வடிகால் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே... தரமாக உள்ளதா என்பது மழை வந்தால் தெரியும்!
விஜயிடம் தென்படும் நெருடல்; என்ன நடக்கிறது என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!: அந்துமணி பதில்கள்
விஜயிடம் தென்படும் நெருடல்; என்ன நடக்கிறது என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : செப் 28, 2026 06:04 AM
ADDED : செப் 28, 2026 06:03 AM
UPDATED : செப் 28, 2026 06:04 AM ADDED : செப் 28, 2026 06:03 AM
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கட்டாயமாக அமைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் மலையேற்றம் செல்வோருக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளும், அவர்களுக்கான விதிகளையும் கடுமையாக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பேரழிவுகள் தான் ஏற்படும்.
அ.தி.மு.க.,விலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள், 'தி.மு.க.,வுடன் கூட்டணி வைக்க, அ.தி.மு.க., தலைகீழாக நின்று முயன்றது. அதனால் தான், அக்கட்சியிலிருந்து வெளியேறினோம்' என்பதை, வெளிப்படையாக போட்டுடைத்து விட்டனர். அ.தி.மு.க., அப்படி செய்ய முயன்றது, தொண்டர்களுக்கு செய்யும் துரோகம் தானே ராஜா? அதே நேரம், அவர்களை அரவணைத்து அவர்களுக்கு பதவி கொடுப்பது தான், விஜயிடம் தென்படும் நெருடல். என்ன நடக்கிறது என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!
'உண்மையோ, இல்லையோ... இல்லறம் இனிக்க இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தேவை' என்கிறார் லென்ஸ் மாமா!
ஆசை யாரை விட்டது... சினிமாவில்இருந்து பலர் அரசியலுக்கு வரும்போது, அரசியலிலிருந்து சினிமாவுக்கு வருவது ஒன்றும் தவறில்லையே!
கூறலாமே... காசா, பணமா? அப்படி ஒரு மகுடம் கொடுத்தால், அவர்கள் மகுடிக்கு மயங்கும் பாம்பு போல மயங்கி விடுவரே!
மழைநீர் வடிகால் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே... தரமாக உள்ளதா என்பது மழை வந்தால் தெரியும்!