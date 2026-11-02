வீடு தேடி விபிஜே அழைப்பிதழ்; காலையில் மலர்ந்த புன்னகைகள்
வீடு தேடி விபிஜே அழைப்பிதழ்; காலையில் மலர்ந்த புன்னகைகள்
ADDED : நவ 02, 2026 05:38 AM
ADDED : நவ 02, 2026 05:38 AM
- நமது நிருபர் -
உம்மிடி பங்காரு ஜூவல்லர்ஸ் என்றால் சென்னைவாசிகளுக்கு சட்டென தெரியும். நுாற்றாண்டு அல்ல, அதற்கும் மேலாக கால் நுாறாண்டு கடந்த பிரபலமான நகைக்கடை.
தமிழக தலைநகரில் அண்ணா சாலை என அழைக்கப்படும் அன்றைய மவுன்ட் ரோடில், புகழ் பெற்ற ஜெமினி சர்க்கிளில் அமைந்துள்ள நிறுவனம். ஜெமினி ரவுண்டானாவை தாண்டி செல்லும் எவருடைய கண்களுக்கும் தப்பாத முத்திரை விபிஜே.
பிரபலமான பெரிய நகை, ஜவுளி நிறுவனங்கள் எல்லாம் சென்னைக்கு வெளியே கிளைபரப்பி ஒவ்வொரு நகரிலும் கொடி நாட்டியபோதிலும், விபிஜேவுக்கு அதில் ஆர்வம் வரவில்லை. சென்னைக்கு வெளியே அந்த பெயரை ஒரு கடையின் முகப்பில் காண வேண்டும் என்றால், நீங்கள் அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்துக்கு தான் செல்ல வேண்டும். அண்ணா சாலை, அண்ணா நகரை அடுத்து டல்லஸ் நகரில் விபிஜே ஷோரூம் ஜொலிக்கிறது.
தங்கம் வெள்ளி பிளாட்டினம் வைரம் ஜடாவ் நகைகளுக்கு உலகப்புகழ் பெற்ற விபிஜே நிறுவனம், தமிழகத்தில் சென்னைக்கு அப்பால் ஒரு நகரில் கிளை திறக்க தீர்மானித்தபோது, துள்ளி வந்த பெயர்களில் முதலாவதாக நின்றது கோயம்புத்தூர். அதில் ஆச்சரியம் ஏதுமில்லை. கொங்கு மண்டல கோடீஸ்வர குடும்பங்கள் பலவற்றை ஏற்கனவே சென்னையில் தன் வாடிக்கையாளர்களாக கொண்டுள்ளது விபிஜே.
ஆனால், ஒரு விஷயம் விபிஜே நிறுவனத்துக்கு சின்னதொரு கேள்விக்குறியாக உறுத்தியது. நாட்டின் புகழ் பெற்ற நகை நிறுவனங்கள் எல்லாமே கோவையில் பிரமாண்டமான ஷோரூம் அமைத்து விமரிசையாக வியாபாரம் செய்து வருகின்ற சூழலில், இந்த மாநகரின் மக்களுக்கு தன் வருகையை எவ்வாறு தெரியப்படுத்துவது என்ற யோசனை தான் அது. நகைகளை வடிவமைப்பதில் தலைசிறந்த உலக நிபுணர்களை வியக்க வைத்த விபிஜே-யால் இந்த விஷயத்தில் சட்டென ஒரு முடிவுக்கு வர இயலவில்லை.
அப்போது தான் 'தினமலர்' நாளிதழ் அவர்களின் ஞாபகத்தில் எழுந்தது. கோவையின் நம்பர் 1 நாளிதழ் என்பதை தாண்டி, புதுமையான சிந்தனை, புதிய அணுகுமுறை காரணமாக வாசகர்கள், விளம்பரதாரர்கள் மத்தியில் தினமலர் சம்பாதித்துள்ள நல்லெண்ணமும் அபிமானமும் விபிஜேயை இழுத்தன. தினமலர் விளம்பர பிரிவு இயக்குனரை அணுகினர் விபிஜே விளம்பரங்களை கவனிக்கும் நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள்.
அதையடுத்து நடைபெற்ற ஆலோசனையில், கோவை மக்களை குடும்ப விழாவுக்கு அழைப்பது போல அழகான அழைப்பிதழ் அச்சடித்து வீடு தேடி கொண்டு சேர்ப்பது என்ற யோசனை வெளிப்பட்டது. வீட்டு உபயோக பொருட்கள், ஜவுளி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் எல்லோரும் வாங்க கூடியவை; தங்கம், வெள்ளி, வைரம், வைடூரியம் என்பது அந்த ரகத்தில் சேராதே என்ற நியாயமான கேள்வி விபிஜே விளம்பர நிர்வாகிகளுக்கு எழுந்தது.
கோவை தினமலர் சந்தாதாரர்கள் பட்டியல் அந்த கேள்விக்கு உடனடி பதிலாக அமைந்தது. வாங்கும் சக்தி படைத்த வாசகர்களை மிக அதிகமாக கொண்டுள்ள நாளிதழ் தினமலர் என்ற சான்றளிக்கப்பட்ட சர்வே காட்டிய உண்மை சந்தேகத்தை சிதறடித்தது. என்றாலும், பல்லாயிரம் வீடுகளுக்கு அதிகாலையில் நாளிதழோடு விபிஜேயின் அழைப்பை கொண்டு சேர்ப்பது சாத்தியமா? என்ற நெருடல் முற்றிலுமாக நீங்கவில்லை, ஞாயிறு விடியும் வரையில்.
அதன் பிறகு நடந்தது தமிழ் இதழியல் சரித்திரத்தில் புத்தம்புது அத்தியாயம். முக்கால் லட்சம் வீடுகளுக்கு விபிஜேயின் அழைப்பிதழ் கவரில் 34 பக்க தினமலர் இதழை மிகக்குறுகிய நேரத்தில் வினியோகம் செய்து சாதனை படைத்துள்ளனர் தினமலர் முகவர்கள். புதுமையான முயற்சிகளுக்கு எப்போதும் கைகொடுக்க தயங்காத முகவர்களும், லைன்பாய்ஸ்-ம் உற்சாகமாக இந்த பெரும்பணியை நிறைவேற்றிக் கொடுத்தனர்.
விடுமுறையாக இருந்தும், நேற்று காலை முதல் இடைவிடாத தொலைபேசி அழைப்புகள், வாட்சப் குறுஞ்செய்திகள் பாராட்டாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. நேரில் சந்தித்த கோவை மக்கள் கருத்தும் மகிழ்ச்சி அளித்தது.