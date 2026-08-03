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/செய்திகள்/ப்ரீமியம்/175 கி.மீ., துார கடற்கரையை 365 நாளில் சுத்தம் செய்வோம்: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அண்ணாமலை உறுதி

175 கி.மீ., துார கடற்கரையை 365 நாளில் சுத்தம் செய்வோம்: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அண்ணாமலை உறுதி

175 கி.மீ., துார கடற்கரையை 365 நாளில் சுத்தம் செய்வோம்: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அண்ணாமலை உறுதி

ADDED : ஆக 03, 2026 05:16 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 05:16 AM

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துாத்துக்குடி: ''செயல்கள் வாயிலாக, தமிழக மக்களின் அன்பை பெறுவதே நோக்கம்,'' என 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

துாத்துக்குடி திரேஸ்புரம் கடற்கரையில் நேற்று 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில் சுத்தப்படுத்தும் பணி நடைபெற்றது. அதில், அண்ணாமலை பங்கேறார்.



பின், அவர் பேசியதாவது: கன்னியாகுமரியில் இருந்து துாத்துக்குடி வரை 175 கி.மீ., தொலைவு கடற்கரையை, 'வி தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில் அடுத்த 365 நாளில் சுத்தம் செய்து மக்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம்.

'இந்தியாவிலேயே இதுபோன்ற கடற்கரை இல்லை' என கூறும் அளவுக்கு நம் அமைப்பினர் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். எல்லோரும் சேர்ந்து, 'அறம் செய்ய விரும்பு' என சின்ன வேலையை ஒரு ஊரில் ஆரம்பித்து இருக்கிறோம்.

நம் நோக்கம் எல்லாம், நம் செயல்களின் வாயிலாக, தமிழக மக்களின் அன்பை பெற வேண்டும் என்பது தான். நம்மால், மக்களுக்கு நல்லது மட்டும் தான் நடக்க வேண்டும்.

நல்ல காரியம் செய்து முடித்ததும் வருண பகவான் ஆசிர்வாதம் வருவது சகஜம் தான். கடற்கரையை சுத்தம் செய்த வேலைக்கு கூலியாக, மழை வடிவில், வருண பகவானின் ஆசிர்வாதம் இங்கு நமக்கு கிடைத்துள்ளது. துாத்துக்குடியில் நடக்கும் மாநாட்டில் அரசியல் பேசுவோம். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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