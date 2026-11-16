ஆயிரம் சந்தேகங்கள்: ஜிஎஸ்டி வசூல் பணத்தை அரசு எதற்கு செலவு செய்கிறது?
ஆயிரம் சந்தேகங்கள்: ஜிஎஸ்டி வசூல் பணத்தை அரசு எதற்கு செலவு செய்கிறது?
ADDED : நவ 16, 2026 05:01 AM
ADDED : நவ 16, 2026 05:01 AM
என்ன லோன் என்று தாங்கள் குறிப்பிடவில்லை. தோராயமாக 50 பவுன் நகையை விற்றால் இன்றைய தேதியில் உருக்கும் கழிவுகள் போக சுமார் 49 முதல் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை கிடைக்கும். அதை பொதுத்துறை வங்கியில் 7 சதவீத வட்டியில் டிபாசிட் செய்தால், ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 3.50 லட்சம் ரூபாய் வட்டியாக கிடைக்கும். இதிலும் வருமான வரிப்பிடித்தம் போக மீதமுள்ள தொகையே கைக்கு வரும்.
நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கேள்விகள் இவைதான்: அடைக்க நினைக்கும் மொத்த கடன் தொகை எவ்வளவு, அதற்கு எத்தனை சதவீதம் வட்டி? நகையை விற்றுத்தான் அதை அடைக்க வேண்டுமா? வட்டியை வாங்கி அடைத்தாலே, உங்கள் மொத்த கடனும் பைசல் ஆகிவிடுமா? வரக்கூடிய வட்டி தொகையானது வேறு செலவுகள் எதற்கும் தேவைப்படாதா?
பண ரீதியாக பார்த்தாலும், வங்கியில் கிடைக்கும் 7 சதவீத வட்டியை விட, கடனுக்கு தாங்கள் கட்டும் வட்டி, 9 முதல் 14 சதவீதம் வரை இருக்கும். எனவே, டிபாசிட் வட்டியை வைத்து கடனை அடைப்பது லாபகரமான வழிமுறை அல்ல. அப்படியே கடனை அடைக்க நினைத்தால், தேவையான அளவு நகையை மட்டும் விற்று கடனை நேரடியாக அடைப்பதே புத்திசாலித்தனம்.
ஆனால், என்னை பொறுத்தவரை, மிக அவசியமில்லாமல் நகையை விற்கக்கூடாது. ஏனெனில், இன்றைக்கு இருக்கும் நிலையில் புதிய நகை வாங்குவது என்பது மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு எட்டாக்கனி. உங்களுக்கும் விற்பனை செய்ய மனசே வராதே!
இது முதலீட்டாளரது வயதையும் ரிஸ்க் எடுக்கும் சக்தியையும் பொறுத்தது. பாதுகாப்பானவை என்றால் வங்கிகளும், அஞ்சலகமும் தான். குறிப்பாக, அஞ்சலக மாதாந்திர வருமான திட்டத்தில் தற்போது 7.40 சதவீத வட்டி வழங்கப்படுகிறது. இதில் தனிநபர் கணக்கில் 9 லட்சம் ரூபாய் வரை மட்டுமே போட முடியும் என்பதால், கூட்டுக் கணக்காக 10 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தால், ஆண்டுக்கு 74,000 ரூபாய் வீதம் மாதந்தோறும் 6,166 ரூபாய் வட்டியாக கிடைக்கும்.
வங்கி டிபாசிட்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 6.50 முதல் 7.00 சதவீதம் வரை வட்டி கிடைப்பதால் மாதம் 5,400 முதல் 5,800 ரூபாய் வரை எதிர்பார்க்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமகனாக இருந்தால், மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டத்தில் 8.20 சதவீத வட்டியில் காலாண்டுக்கு 20,500 ரூபாய், அதாவது மாதம் சராசரியாக 6,833 ரூபாய் வரை பெறலாம்.
'பாதுகாப்பான' என்ற வார்த்தையை தாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளதால் வேறு எந்த முதலீட்டு வாய்ப்பும் இந்த வரையறைக்குள் வராது. அதிக ரிஸ்க்கில் தான் வருவாய் அதிகமாகும்; அதேநேரம் நிம்மதியின்றி தவிக்க வேண்டியிருக்கும்.
ஜி.எஸ்.டி.,யில், வசூலாகும் மொத்த தொகையில் பாதி, அதாவது 50 சதவீதம் நேரடியாக மாநில அரசுகளுக்கே சென்றுவிடும். மீதமுள்ள 50 சதவீதம் மத்திய அரசின் பங்கிலிருந்து, நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைப்படி கிட்டத்தட்ட 41 சதவீதம் மீண்டும் மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது.
அரசிடம் வசூலாகும் ஜி.எஸ்.டி., வருமான வரி உள்ளிட்ட அனைத்து வரிகளும் அரசின் பொதுவான கருவூலத்திற்கு சென்று, அங்கிருந்துதான் நாட்டின் பாதுகாப்பு, சாலைகள், ரயில்வே உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு பணிகள், கல்வி, மருத்துவம், நலத்திட்டங்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் என பல்வேறு துறைகளுக்கும் பட்ஜெட் மூலம் செலவழிக்கப்படுகிறது. எனவே, இதற்குத்தான் என்று எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தையும் தனியாக பிரித்துச் சொல்ல இயலாது.
வீட்டை விற்பனை செய்து விடுகிறேன் என்று வாயால் சொல்வது சுலபம், நடைமுறையில் மனசே வராது. ஏதாவது அத்தியாவசியமான சூழல் ஏற்பட்டால் ஒழிய, வீடு விற்பனை என்ற எண்ணமே வராது. வாடகை குறைவாக கிடைப்பதால், நீங்கள் அதனை விற்றுவிட்டு, வேறு முதலீடு செய்யலாமா என்று யோசிக்கிறீர்கள்.
இப்படி யோசித்து பாருங்கள். ஒருவேளை அது அடிமனையோடு கூடிய தனி வீடாகவும், உங்களிடம் கட்டடம் கட்ட கூடுதல் முதலீடு செய்ய வசதியும் இருந்தால் அந்த வீட்டை இடித்து புதிய வீடு கட்டுங்கள். உங்கள் அடிமனை இருக்கும் இடம், வர்த்தக மதிப்பு கொண்டது என்றால் அங்கே கடைகள் கட்டிவிடுங்கள். முதல், இரண்டாவது மாடிகளில் அலுவலகம் உருவாக்குங்கள்.
இன்னும் பிரமாதமான கமர்ஷியல் இடம் என்றால், 'ஷேர்டு ஆபீஸ் ஸ்பேஸ்' உருவாக்குங்கள். இன்றைக்கு பலரும் 'பிளக் அண்டு பிளே' முறையில் அலுவலகம் நடத்தவே விரும்புகிறார்கள்.
புறநகர் பகுதிகளாக இருந்தால், குடோன் கட்டி விடுங்கள். தங்கம் எப்படியோ அப்படித்தான் இடமும். கையைவிட்டு போய்விட்டால் மீண்டும் வாங்குவது கடினம். அவசரப்பட்டு விற்றுவிட்டோமே என்று பத்து, பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து, நெஞ்சில் குத்திக்கொண்டு கதறக்கூடாது அல்லவா?
மாதம் ஐந்தாயிரம் என்றால், ஆண்டுக்கு 60,000 ரூபாய் வருமானம். அதாவது, ஆண்டுக்கு 60 சதவீத வட்டி வருவாய். பொதுத் துறை வங்கிகள் முதல் சிறுநிதி வங்கிகள் வரை ஆண்டுக்கு 6 முதல் 8.25 சதவீதம் வரை தான் வட்டி தர முடிகிறது என்பதை இந்த வருவாயோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து அது சாத்தியமா, உண்மையாக இருக்குமா, நம்பலாமா என்பதையெல்லாம் யோசித்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும், நீங்கள் பெயர் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ திட்டங்களிலும் மாதந்தோறும் ரொக்கமாக வட்டி தரும் இத்தகைய திட்டம் எதுவும் இல்லை என்பதால், இது போலி விளம்பரமாக இருக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.