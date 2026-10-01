'நீங்கள் செய்வது கூட்டணி துரோகம்': பா.ம.க.,விடம் பழனிசாமி ஆதங்கம்
'நீங்கள் செய்வது கூட்டணி துரோகம்': பா.ம.க.,விடம் பழனிசாமி ஆதங்கம்
UPDATED : அக் 01, 2026 05:02 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:00 AM
UPDATED : அக் 01, 2026 05:02 AM ADDED : அக் 01, 2026 05:00 AM
சென்னை: 'தே.ஜ., கூட்டணிக்கு நீங்கள் துரோகம் செய்யக்கூடாது' என, பா.ம.க., தலைமையிடம், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி ஆதங்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இது குறித்து, அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: இடைத்தேர்தல் நடக்கும் தாராபுரத்தில் தற்போது வரை அ.தி.மு.க., முன்னணியில் உள்ளது. கடந்த சட்டசபை தேர்தலில், மதுராந்தகத்தில் அ.தி.மு.க., வெற்றி பெற, பா.ம.க., முக்கிய பங்காற்றியது.
தற்போது, 'இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை' என பா.ம.க., அறிவித்ததால், மதுராந்தகத்தில் அ.தி.மு.க.,வின் பலம் குறைந்துள்ளது. ஆனால், த.வெ.க.,வுக்கு மறைமுக ஆதரவு அளிக்கும் வகையில் பா.ம.க.,வின் செயல்பாடு உள்ளது. மேலும், மதுராந்தகத்தில் பா.ம.க., நிர்வாகிகள், அ.தி.மு.க.,வுக்கு எதிராக வேலை செய்கின்றனர்.
இந்த கள நிலவரங்களை, அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் வாயிலாக அறிந்த பழனிசாமியும், துணை பொதுச்செயலர் முனுசாமியும், பா.ம.க., தரப்பிடம் பேசியுள்ளனர்.
மேலும், 'இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க.,வுக்கு பா.ம.க., ஆதரவு தரவில்லை என்றாலும், இரு கட்சிகளும் தே.ஜ., கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ளன; அந்த கூட்டணி வேட்பாளருக்கு எதிராகச் செயல்படுவது, கூட்டணி தர்மம் அல்ல.
'இடைத்தேர்தல் வெற்றி தான், அ.தி.மு.க., மற்றும் தே.ஜ., கூட்டணியின் எதிர்காலம்; தோற்றால், வரும் 2029 லோக்சபா தேர்தலிலும் எதிரொலிக்கும். எனவே, த.வெ.க.,வுக்கு மறைமுக ஆதரவளித்து, தே.ஜ., கூட்டணிக்கு துரோகம் செய்யாதீர்' என, பழனிசாமி ஆதங்கப்பட்டுள்ளார்.
இதையடுத்தே, 'த.வெ.க., கூட்டணியில் பா.ம.க., சேர்ந்து, சவுமியா அமைச்சராகிறார்' என்ற செய்தி பற்றிய கேள்விக்கு, 'வதந்தி' என பா.ம.க., - எம்.எல்.ஏ., சவுமியா பதில் கூறியுள்ளார். பா.ம.க.,வின் செயல்பாடு குறித்து, பா.ஜ., மேலிட கவனத்துக்கும் பழனிசாமி கொண்டு சென்றுள்ளார். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.