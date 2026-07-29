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உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது? அரசின் அறிவிப்பால் குழப்பம்

உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது? அரசின் அறிவிப்பால் குழப்பம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:12 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:12 AM

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- நமது நிருபர் -

தமிழக அரசின் ஏழாவது நிதிக்குழுவின் பதவிக்காலம், டிசம்பர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளதால், உள்ளாட்சி தேர்தல் தற்போதைக்கு நடக்க வாய்ப்பில்லை என, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிதி நிலைமை குறித்து ஆய்வு செய்து, மாநில அரசு வழங்க வேண்டிய நிதிப் பகிர்வு குறித்து, பரிந்துரை வழங்குவதற்காக, ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி அலாவுதீன் தலைமையில், தமிழக அரசின் ஏழாவது மாநில நிதிக்குழு, 2025ல் அமைக்கப்பட்டது.

இக்குழு, 2026 ஆகஸ்ட், 31க்குள் தனது அறிக்கையை அரசுக்கு அளிக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், ஆய்வு பணிகள் முடிவடையாததால், குழுவின் பதவிக்காலம், டிசம்பர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளதாக, அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த குழு, மாநில அரசின் வருவாயை, உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பகிர்வது, பணிகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு வரைமுறை, அமைப்புகளின் பரப்பு, மக்கள் தொகை, வருவாய், வளர்ச்சி விகிதம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொள்வது குறித்து அறிக்கை அளிக்கும்.

இந்நிலையில், இந்த குழுவின் பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளதால், உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்போதைக்கு இல்லை என்ற, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதுகுறித்து, உள்ளாட்சி துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், வார்டுகளை மறு வரையறை செய்வது, மாநகராட்சி மேயர், நகராட்சி தலைவர் போன்ற பதவிகளுக்கு நேரடி தேர்தல் நடத்துவதா அல்லது மறைமுக தேர்தல் நடத்துவதா என்பது தொடர்பாக, முடிவு எடுக்கப்படாமல் உள்ளது.

'இது குறித்தும், தற்போது ஒன்பது மாவட்டங்களில் உள்ள உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவி காலம் முடிந்த பின், அனைத்து உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கும், ஒன்றாக தேர்தல் நடத்துவது குறித்தும், அரசு மானிய கோரிக்கை முடிந்த பின் முடிவெடுக்கப்படும்.

'அதன்பிறகே உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது என்பது முடிவாகும். நிதிக்குழு பதவி நீட்டிப்புக்கும், உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது' என்றனர்.

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