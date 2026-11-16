திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதால் யாருக்கு என்ன பிரச்னை வந்து விடும்?: வீ த லீடர்ஸ் அண்ணாமலை கேள்வி
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதால் யாருக்கு என்ன பிரச்னை வந்து விடும்?: வீ த லீடர்ஸ் அண்ணாமலை கேள்வி
ADDED : நவ 16, 2026 05:05 AM
ADDED : நவ 16, 2026 05:05 AM
சென்னை: 'திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றுவதால், யாருக்கு என்ன பிரச்னை வந்து விடும்' என, 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தீபத்துாணில், கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறையை, அரசியல் காரணங்களுக்காக தடுப்பதை ஏற்க முடியாதது.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தெளிவான உத்தரவைப் பிறப்பித்த பின்னும், அதை செயல்படுத்தாமல், விவகாரத்தை இழுத்தடிப்பது, நீதித்துறையின் உத்தரவுகளுக்கும், பக்தர்களின் உரிமைகளுக்கும் எதிரானது. ஆண்டுக்கு ஒரு நாள், பக்தர்கள் அமைதியாக சென்று, தீபம் ஏற்றுவதால் யாருக்கு என்ன பிரச்னை வந்து விடும்?
காலங்காலமாக தொடரும் வழிபாட்டு உரிமையை, இனியும் அரசியல் மற்றும் நிர்வாக காரணங்களைக் கூறி முடக்காமல், இந்த விவகாரத்திற்கு, த.வெ.க., அரசு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கோவையில் நேற்று அண்ணாமலை பேசுகையில், 'திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து, தேர்தலுக்கு முன்பு முதல்வர் விஜய் எந்த கருத்தும் கூறவில்லை; முதல்வரான பிறகும் எதுவும் கூறவில்லை. எல்லா மதங்களும் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.
ஆனால், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவதற்கான உரிமையை கோர்ட் வழங்கியும், முந்தைய தி.மு.க., அரசு ஏற்க மறுத்தது. அதே தவறை, த.வெ.க.,வும் செய்வது ஏற்புடையதல்ல' என்றார்.