ராகுல் - ஸ்டாலின் மனக்கசப்பு ஏன்? தமிழக காங்., 'மாஜி' தலைவர் விளக்கம்
ராகுல் - ஸ்டாலின் மனக்கசப்பு ஏன்? தமிழக காங்., 'மாஜி' தலைவர் விளக்கம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:12 AM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:12 AM
சென்னை: ''ஆட்சியில் பங்கு விவகாரத்தில், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலுக்கும், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலினுக்கும் இடையே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டது,'' என, தமிழக காங்., முன்னாள் தலைவர் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.
தனியார், 'டிவி' சேனலுக்கு அவர் அளித்த பேட்டி: சட்டசபை தேர்தலின்போது, தி.மு.க., - காங்., இடையே தொகுதி பங்கீடு பேச்சு நடத்தும் முன்பே, 'ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும்' என, தி.மு.க., - எம்.பி., கனிமொழியிடம், ராகுல் வெளிப்படையாக சொல்லி விட்டார். ஆனால், சோனியாவுடன் உள்ள தனிப்பட்ட பழக்கத்தின் அடிப்படையில், 'இந்த முறை ஆட்சியில் பங்கு கேட்க வேண்டாம்' என, அவரிடம் தி.மு.க., தலைமை சொல்லி விட்டது.
புதுச்சேரியில் காலையில் ராகுல் பிரசாரம் செய்த அதே நாளில், அதே இடத்தில் நான்கு மணி நேரம் கழித்து ஸ்டாலின் பிரசாரம் செய்தார். ஆனால், இருவரும் சந்திக்கவில்லை; அப்போதே, அவர்கள் இடையே கசப்புணர்வு ஏற்பட்டு விட்டது. கூட்டணியில், தேர்தலுக்கு முன்பே சுமுகமான சூழல் இல்லை.
காட்டுமன்னார்கோவிலில் போட்டியிட வி.சி.க., தலைவர் திருமாவளவன் விரும்பினார். அவர் போட்டியிட வேண்டாம் என, தி.மு.க., அழுத்தம் கொடுத்தது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு, 2021 தேர்தலில் தலா ஆறு தொகுதிகள் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த முறை தலா ஐந்து தான் கிடைத்தது.
தொகுதி பங்கீட்டில், தப்பு கணக்கு போட்டது தி.மு.க., தான். கூட்டணிக்குள் புதிதாக வந்த தே.மு.தி.க.,வுக்கு மட்டும் 10 தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்யசபா எம்.பி., என அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தது ஏன்? பந்தியில் பிரிவினை இருக்கக்கூடாது. சங்கடங்களோடு உருவான கூட்டணி, தேர்தலில் எப்படி வெற்றி பெற முடியும்? இவ்வாறு கூறினார்.