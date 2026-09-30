அமைச்சராகிறார் சவுமியா? முதல்வர் விஜய் 'கிரீன் சிக்னல்!'
அமைச்சராகிறார் சவுமியா? முதல்வர் விஜய் 'கிரீன் சிக்னல்!'
ADDED : செப் 30, 2026 06:18 AM
ADDED : செப் 30, 2026 06:18 AM
சென்னை: த.வெ.க., அமைச்சரவையில், பா.ம.க., - எம்.எல்.ஏ., சவுமியாவுக்கு இடம் அளிக்க, முதல்வர் விஜய் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகிஉள்ளது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில், காங்கிரஸ் - வி.சி.க., - முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் அமைச்சர்களாக உள்ளனர். இந்நிலையில், மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலுக்கு பின், அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
த.வெ.க.,வை சேர்ந்த சில அமைச்சர்கள் நீக்கப்படுவதோடு, சிலரது துறைகளும் மாற்றப்படும் என கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, பா.ம.க.,வை கூட்டணிக்குள் கொண்டு வர, த.வெ.க., தரப்பில் தீவிர பேச்சு நடந்து வருகிறது. த.வெ.க., கூட்டணி யில் இடம்பெற, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி மற்றும் அவரது மனைவியும், எம்.எல்.ஏ.,வுமான சவுமியா மற்றும் அக்கட்சி எம்.எல். ஏ.,க்களும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
சவுமியாவிற்கு பள்ளிக்கல்வி, சுற்றுச்சூழல், வனம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு துறையை ஒதுக்க, முதல்வர் விஜய் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனினும், தேர்தல் முடிவுக்கு பின், காட்சிகள் மாறலாம் என்பதால், எந்த முடிவையும் அறிவிக்காமல், பா.ம.க., தலைமை காத்திருக்கிறது.