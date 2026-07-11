தமிழகத்திலிருந்து கைநழுவி சென்றுவிடுமா தென் கொரிய கப்பல் கட்டும் நிறுவன முதலீடு?
தமிழகத்திலிருந்து கைநழுவி சென்றுவிடுமா தென் கொரிய கப்பல் கட்டும் நிறுவன முதலீடு?
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:29 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:29 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்க வந்த பல நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை ஆந்திரா ஈர்த்த நிலையில், தற்போது, தமிழகத்தில் கப்பல் கட்டும் தளத்தில் முதலீடு செய்ய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ள தென் கொரியாவை சேர்ந்த நிறுவனத்துடன், ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் பேச்சு நடத்திஉள்ளார்.
இதனால், கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தின் முதலீட்டை ஈர்ப்பதில் தமிழக அரசு முழு கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. உலகில் மிகப்பெரிய கப்பல் கட்டும் நிறுவனங்களில் ஒன்றான தென் கொரியாவை சேர்ந்த ஹெச்.டி.ஹூண்டாய் நிறுவனம், துாத்துக்குடியில், 18,000 கோடி ரூபாயில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்க தமிழக அரசுடன், 2025 டிசம்பரில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்தது.
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், அந்நிறுவனத்தின் முதலீட்டை உறுதி செய்ய, தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, வழிகாட்டி நிறுவன அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு, கடந்த ஜூனில், தென் கொரியா சென்று. எச்.டி. ஹூண்டாய் அதிகாரிகளுடன் பேச்சு நடத்தி, தொழில் தொடங்க அழைப்பு விடுத்தது.
இந்நிலையில், ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மகனும், அம்மாநில மனித வள மேம்பாடு, தகவல் தொழில்நுட்ப துறைகளின் அமைச்சருமான நாரா லோகேஷ், தென் கொரிய நிறுவனங்களின் முதலீட்டை ஆந்திராவுக்கு ஈர்க்க, அந்நாட்டில் முகாமிட்டுள்ளார். எனவே, எச்.டி.ஹூண்டாய் கப்பல் கட்டும் தளத்தின் முதலீட்டை ஈர்ப்பதில் தமிழக அரசு முழு கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.