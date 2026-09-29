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இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வெற்றி கிடைக்குமா?.. அந்துமணி பதில்கள்

இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வெற்றி கிடைக்குமா?.. அந்துமணி பதில்கள்

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ADDED : செப் 29, 2026 05:06 AM

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ADDED : செப் 29, 2026 05:06 AM

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பூ.கைலாச சங்கர நாராயணன், சென்னை:


வங்கி 'ஸ்டிரைக்' தற்போது ஒத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. வயதானவர்கள், பென்ஷன் பெறுவோர் பாதி பேருக்கு வங்கியில் வரவு வைக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், பணத்தை எடுக்க பாடாய் பட வேண்டி உள்ளது. 'ஸ்டிரைக்' என்று ஏன் பயமுறுத்துகின்றனர்?



வங்கி பணியாளர்கள் தங்களது கோரிக்கை நிறைவேற, பணி செய்வதை நிறுத்தாமல், போராட்டம் நடத்தலாம். பொதுமக்களின் அவதிகளை புரிந்து கொண்டு மனிதாபிமானத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.

மு.மதிவாணன், தர்மபுரி:


கோவை அருகே குட்கா கும்பலை பிடிக்க, காரின் கூரையில், 40 கி.மீ., துாரம் ஏட்டு ஒருவர் பயணித்திருக்கிறாரே?



ஏட்டு வேல்முருகனின் தைரியத்தையும், அர்ப்பணிப்பையும் நாடே கொண்டாடு கிறதே... வீர தீரருக்கு வணக்கங்கள்!

வ.ரமாபிரபா, லால்குடி:


'த.வெ.க.,வை அ.தி.மு.க., விரைவில் விழுங்கும்' என்று பழனிசாமி ஆவேசப்படுகிறாரே?



எப்படி... அவர் மின்னலை விழுங்கி, மின்சாரத்தை கக்கினாரே... அந்த கற்பனை வீடியோ போலவா!

ம.விஸ்வநாதன், நெய்வேலி:


இடைத்தேர்தலில், நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றி பெற்று விட்டதாக கனவு கண்டேன். பலிக்குமா?



ஓ... சீமானின் கனவில் பலிக்குமே!

பா.வான்மதி, திருச்சி:


கனிமங்களை எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களில், ஜி.பி.எஸ்., கருவி பொருத்த, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதே?



கனிமவள கொள்ளைகள் குறையும்; வாகன ஓட்டுநர்களும் பொறுப்பாக செயல்படுவர்; நேர்மையாக செயல்படும் ஓட்டுநர்கள் மிரட்டப்படுவதும் குறையும்.

பா.கண்மணி, வேலுார்:


ஒடிஷாவில் உள்ள அதானி துறைமுகம் முழுதும் பசுமை மின்சாரத்துக்கு மாறியுள்ளது குறித்து?



மிகச் சிறந்த முன்னெடுப்பு. மற்ற துறைமுகங்கள், விமான நிலையங்கள், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சாத்தியப்படுமானால், செயல்படுத்த வேண்டிய திட்டம்.

நடேஷ் கன்னா, நெல்லை:


'கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்கும்போது அதில் நீந்துவது எனக்கு பிடிக்கும்' என்று ராகுல் கூறி இருக்கிறாரே?

Image 1624209கடந்தாண்டு, பீஹார் தேர்தலுக்கு முன், அங்குள்ள கோசி ஆற்றின் கரைக்கு மிக அருகில், படகிலிருந்து ஆழமான பகுதியில் குதிப்பது போல், 'டைவ்' அடித்தாரே... அதுபோல போலும்!

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