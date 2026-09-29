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வங்கி பணியாளர்கள் தங்களது கோரிக்கை நிறைவேற, பணி செய்வதை நிறுத்தாமல், போராட்டம் நடத்தலாம். பொதுமக்களின் அவதிகளை புரிந்து கொண்டு மனிதாபிமானத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.
ஏட்டு வேல்முருகனின் தைரியத்தையும், அர்ப்பணிப்பையும் நாடே கொண்டாடு கிறதே... வீர தீரருக்கு வணக்கங்கள்!
எப்படி... அவர் மின்னலை விழுங்கி, மின்சாரத்தை கக்கினாரே... அந்த கற்பனை வீடியோ போலவா!
ஓ... சீமானின் கனவில் பலிக்குமே!
கனிமவள கொள்ளைகள் குறையும்; வாகன ஓட்டுநர்களும் பொறுப்பாக செயல்படுவர்; நேர்மையாக செயல்படும் ஓட்டுநர்கள் மிரட்டப்படுவதும் குறையும்.
மிகச் சிறந்த முன்னெடுப்பு. மற்ற துறைமுகங்கள், விமான நிலையங்கள், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சாத்தியப்படுமானால், செயல்படுத்த வேண்டிய திட்டம்.
இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வெற்றி கிடைக்குமா?.. அந்துமணி பதில்கள்
இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வெற்றி கிடைக்குமா?.. அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : செப் 29, 2026 05:06 AM
ADDED : செப் 29, 2026 05:06 AM
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வங்கி பணியாளர்கள் தங்களது கோரிக்கை நிறைவேற, பணி செய்வதை நிறுத்தாமல், போராட்டம் நடத்தலாம். பொதுமக்களின் அவதிகளை புரிந்து கொண்டு மனிதாபிமானத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.
ஏட்டு வேல்முருகனின் தைரியத்தையும், அர்ப்பணிப்பையும் நாடே கொண்டாடு கிறதே... வீர தீரருக்கு வணக்கங்கள்!
எப்படி... அவர் மின்னலை விழுங்கி, மின்சாரத்தை கக்கினாரே... அந்த கற்பனை வீடியோ போலவா!
ஓ... சீமானின் கனவில் பலிக்குமே!
கனிமவள கொள்ளைகள் குறையும்; வாகன ஓட்டுநர்களும் பொறுப்பாக செயல்படுவர்; நேர்மையாக செயல்படும் ஓட்டுநர்கள் மிரட்டப்படுவதும் குறையும்.
மிகச் சிறந்த முன்னெடுப்பு. மற்ற துறைமுகங்கள், விமான நிலையங்கள், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் சாத்தியப்படுமானால், செயல்படுத்த வேண்டிய திட்டம்.
கடந்தாண்டு, பீஹார் தேர்தலுக்கு முன், அங்குள்ள கோசி ஆற்றின் கரைக்கு மிக அருகில், படகிலிருந்து ஆழமான பகுதியில் குதிப்பது போல், 'டைவ்' அடித்தாரே... அதுபோல போலும்!