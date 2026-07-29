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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ரூ. 2.50 கோடி மோசடி வழக்கில் 2 பேருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

ரூ. 2.50 கோடி மோசடி வழக்கில் 2 பேருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

ரூ. 2.50 கோடி மோசடி வழக்கில் 2 பேருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM

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புதுச்சேரி: தமிழக அரசு குடிசை மாற்று வாரியத்தில் வீடு கட்ட கடன் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ. 2.50 கோடி மோசடி செய்த இருவருக்கு 8 ஆண்டுகள் தண்டனை விதித்து புதச்சேரி நீதிமன்றம் தீர்பளித்தது.

புதுச்சேரி, முத்தியால்பேட்டை, சின்னையாபுரம், அக்கா சுவாமி மடத்து வீதியை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன் (எ) சுதர்ஷன், 27; புதுச்சேரி பஸ் நிலையம் எதிரே உள்ள உலகநாயகி அம்மன் கோவில் அர்ச்சகர். இவருக்கு கடந்த 2020ம் சென்னையை சேர்ந்த ரமா (எ) மகாலட்சுமி, 63, என்பவர் அறிமுகமானார். அவர், தான் தமிழ்நாடு அரசு குடிசை மாற்று வாரியத்தில் வேலை செய்து வருவதாக தெரிவித்தார். இதற்கிடையே கிருஷ்ணன் தான் சொந்த வீடு இல்லாமல் கஷ்டப்படுவதாக தெரிவித்தார். இதையடுத்து ரமா அவருக்கு குடிசை மாற்று வாரியத்தில் ரூ. 60 லட்சம் கடன் பெற்றுத்தருவதாக தெரிவித்தார். இதற்கு சிறிது தொகை செலவாகும் என்றார். இதையடுத்து கிருஷ்ணன் தனது கோவிலுக்கு வருபவர்களில் நன்கு பழக்கமான 30க்கும் மேற்பட்டோரிடம் ரூ.2.50 கோடி வரை கடன் வாங்கியுள்ளார். வாங்கிய கடனை கொடுக்காமல் காலம் கடத்தி வந்தார்.

இதனிடையே கிருஷ்ணனிடம் கடன் கொடுத்தவர்கள் பணத்தை கேட்டனர்.

அதற்கு கிருஷ்ணன் வங்கி கடன் வாங்குவதற்காக சென்னையை சேர்ந்த ரமா மற்றும் சபரிநாதன், 42, ஆகியோரிடம் ரூ. 2.50 கோடியை கொடுத்துவிட்டேன் என, கூறியதுடன், கடன் கொடுத்தவர்களை நம்ப வைப்பதற்காக சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசிலும் மோசடி புகார் அளித்தார்.

அதன்பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் பாபுஜி மோசடி வழக்குப்பதிவு செய்து மகாலட்சுமி, சபரிநாதனை ஆகியோரை கைது செய்தனர். ரமா கைது செய்யப்பட்ட பின்னரும் கிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்ன வங்கி கணக்கிற்கு பணம் அனுப்பியது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸ் விசாரணையை திசை திருப்பும் வகையில் செயல்பட்ட கிருஷ்ணன் வழக்கில் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கு விசாரணை புதுச்சேரி தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில், நீதிபதி யஸ்வந்த்ராவ் இங்கர்சல் முன்னிலையில் நடந்தது. இந்த வழக்கில் விசாரணை முடிந்து நேற்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.  அதில், ரமா, கிருஷ்ணன் ஆகியோருக்கு 406 ஐ.பி.சி.யின் கீழ் 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை, 420 ஐ.பி.சி.,யின் கீழ் 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும் ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

மேலும், ரமாவுக்கு ரூ. 50 லட்சம் அபராதம், கிருஷ்ணனுக்கு ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதித்து, அதனை கட்ட தவறினால் கூடுதலாக 6 மாதம் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வக்கீல் லோகேஷ்வரன் ஆஜரானார்.

இந்த வழக்கில் சபரிநாதன் தலைமறைவாகிவிட்டார். அவக்கு பிடிவாராண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

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