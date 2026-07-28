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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்வதாக கூறி ரூ.50 லட்சம், 27 சவரன் நகை மோசடி தம்பதி உட்பட 3 பேருக்கு வலை 

டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்வதாக கூறி ரூ.50 லட்சம், 27 சவரன் நகை மோசடி தம்பதி உட்பட 3 பேருக்கு வலை 

டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்வதாக கூறி ரூ.50 லட்சம், 27 சவரன் நகை மோசடி தம்பதி உட்பட 3 பேருக்கு வலை 

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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புதுச்சேரி: டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்வதாக கூறி, ஐ.டி.கம்பெனி பெண் ஊழியரிடம் ரூ.50 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் 27 சவரன் நகை மோசடி செய்த தம்பதி உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.

புதுச்சேரி, புதுசாரம், ஒத்தவாடை வீதியைச் சேர்ந்தவர் சிவா மனைவி சங்கீதா, 31; ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணி புரிந்து வருகிறார். இவருடன், இவரது கல்லுாரி நண்பரான திலீப், அவரது மனைவி ராஜேஸ்வரி மற்றும் தந்தை தணிகாசலம் ஆகியோர் குடும்ப நண்பர்களாக பழகி வந்தனர். அப்போது, திலீப் தான் நடத்தி வரும் தனியார் நிதி நிறுவனத்தில், டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்தால் குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்றார். அதற்கு, சங்கீதா தன்னிடம் பணமில்லை என்றார். உடன், திலீப் டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்ய பல நிதி நிறுவனங்களில் லோன் ஏற்பாடு செய்து தருவதாகவும், அதனை முதலீடு செய்தால் ஒரே மாதத்தில் மூன்று மடங்கு லாபம் கிடைக்கும் ஆசையை துாண்டினார்.

அதற்கு சங்கீதா சம்மதம் தெரிவித்ததும், கடந்த 2024ம் ஆண்டு நவம்பர் 20ம் தேதி மூன்று தனியா நிதி நிறுவனங்களில் இருந்து சங்கீதாவின் வங்கி கணக்கிற்கு 3 தவணைகளாக ரூ. 39 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 748 கடனாக வந்துள்ளது. இதையடுத்து, அரும்பார்த்தபுரம், திருக்குறளார் நகர், 3வது குறுக்கு தெருவில் உள்ள கணவர் சிவாவின் அலுவலகத்தில் இருந்த சங்கீதாவை நேரில் சந்தித்த திலீப், ராஜேஸ்வரி, தணிகாசலம் ஆகியோர் அதிக லாபம் தரும் டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்வதாக கூறியதும், சங்கீதா தனது வங்கி கணக்கிற்கு வந்த கடன் தொகையை உடனடியாக ராஜேஸ்வரியின் வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றினார்.

ஒரு வாரத்திற்கு பின் திலீப், சங்கீதாவை சந்தித்து முதலீடு செய்த பணத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் லாபம் கிடைத்தாக கூறி வழங்கினார். அதில், நம்பிக்கை கொண்ட சங்கீதா மேலும் ரூ. 10 லட்சத்தை முதலீடு செய்ய திலீப்பிடம் கொடுத்தார். பின்னர் திலீப் மேலும் ரூ.10 லட்சம் கேடடதற்கு, சங்கீதா தன்னிடம் பணம் இல்லை என்றார். உடன் திலீலம், உங்கள் நகையை முதலீடு செய்தால், 30 நாளில் உறுதியாக ரூ.ஒரு கோடி கிடைக்கும் என்றார்.

அதனை நம்பிய சங்கீதா தன்னிடம் இருந்த 27 சவரன் நகையை, டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்ய மூவரிடம் கொடுத்துள்ளார். பணம் மற்றும் நகைகளை வாங்கி சென்ற திலீப், ராஜேஸ்வரி, தணிகாசலம் ஆகிய மூவரும், அதன் பிறகு சங்கீதாவை சந்திக்கவே இல்லை. லாபத்தையும் தரவில்லை. சந்தேகமடைந்த சங்கீதா, நேரில் சென்று, திலீப் உள்ளிட்ட மூவரிடமும், தான் கொடுத்த பணம் மற்றும் நகைகளை கேட்டபோது, முதலீடு தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்பட்டு விட்டதாகவும், பணத்தை விரைவில் கொடுத்து விடுவதாக உறுதியளித்தனர். 

இந்நிலையில் திலீப் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் குறித்து சங்கீதா விசாரித்தபோது, டிரேடிங் தொழில் செய்வதாக கூறி திலீப் பல பேரிடம் பணத்தை வாங்கி ஏமாற்றி இருப்பது தெரிய வந்தது. அதில், அதிர்ச்சி அடைந்த சங்கீதா மற்றும் அவரது கணவர் சிவா ஆகியோர் திலீப் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடம் பணம் மற்றும் நகையை கேட்டபோது, மூவரும் பணத்தை தர முடியாது. பணத்தை கேட்டால் குடும்பதுடன் கொலை செய்து விடுவோம் என மிரட்டினர். 

இதுகுறித்து சங்கீதா அளித்த புகாரின் பேரில், ரெட்டியார்பாளையம் போலீசார் ரூ.50 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் 27 சவரன் நகைகளை அபகறித்து மோசடி செய்த திலீப், ராஜேஸ்வரி, தணிகாசலம் ஆகியோர் மீது மோசடி பிரிவில் வழக்கு பதிந்துனா மூவரையும் தேடிவருகின்றனர்.

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