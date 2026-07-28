ரவுடியை ஜாமினில் எடுக்க கஞ்சா விற்ற மனைவி உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது
ரவுடியை ஜாமினில் எடுக்க கஞ்சா விற்ற மனைவி உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
வில்லியனுார்: சிறையில் உள்ள ரவுடியை ஜாமினில் எடுக்க கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட மனைவி உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வில்லியனுார், கோபாலன்கடை அம்மா நகரை சேர்ந்தவர் அஞ்சுகம்பிரகாஷ்,26; கொலை, கொள்ளை, கஞ்சா விற்பனை மற்றும் போஸ்கோ உள்ளிட்ட வழக்குகளில் சம்மந்தப்பட்ட சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி ஆவார். இவர் தற்போது குண்டர் சட்டத்தில் காலாப்பட்டு சிறையில் உள்ளார்.
இந்நிலையில், அவரது மனைவி ஷாலினி,19; கஞ்சா விற்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிய வந்தது. அதன்பேரில், வில்லியனுார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் திருமுருகன் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு, அம்மா நகர் பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஷாலினி வீட்டிற்கு சென்று வந்த சிறுவர்களை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், ஷாலினி, சிறுவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பது உறுதியானது.
அதனைத் தொடர்ந்து போலீசார், ஷாலினி வீட்டிற்குள் புகுந்து அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, ஒரு துணிப்பையில், மறைத்து வைத்திருந்த 300 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில், சிறையில் உள்ள கணவர் அஞ்சுகம்பிரகாைஷ, ஜாமினில் எடுப்பதற்காக, உறவினர் மூலம் சென்னையில் இரந்து கஞ்சா வாங்கி வந்து, சிறு சிறு பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து, வில்லியனுாரில் உள்ள சிறுவர்களுக்கு விற்றுவருவது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஷாலினி, இந்த விற்பனைக்கு உதவியாக இருந்த அவரது தாய் அம்சா,49; மற்றும் சகோதரர் கிரி(எ)வேதகிரி,22; ஆகியோரை கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.