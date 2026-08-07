புதுச்சேரி கவர்னர் மாளிகையை தாக்க கடல் வழியே வந்த 3 பேர் சிக்கினர்
புதுச்சேரி கவர்னர் மாளிகையை தாக்க கடல் வழியே வந்த 3 பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 23, 2026 08:01 PM
ADDED : ஜூலை 23, 2026 08:01 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கவர்னர் மாளிகையை தாக்கும் நோக்கில், கடல் வழியே படகில் வந்த மூவரை கடலோர காவல் படைபோலீசார் பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த லஷ்கர்-–இ–-தொய்பா அமைப்பைச் சேர்ந்த 10 தீவிரவாதிகள் கடந்த 2008ம் ஆண்டு நவம்பர் 26ம் தேதி அரபிக் கடல் வழியே மும்பையில் ஊடுருவி ரயில் நிலையம், தாஜ் ஓட்டல் உள்ளிட்ட இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தினர். அதில், 166 பேர் இறந்தனர்.
இச்சம்பவத்தை தொடர்ந்து, கடல் வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்க மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி, கடற்கரை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ‘சாகர் கவாச்’ கடற்கரை பாதுகாப்பு ஒத்திகை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் 2 நாள் கடற்கரை பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நேற்று நேற்று துவங்கியது. இதில், இந்திய கடலோர காவல் படை, புதுச்சேரி கடலோர காவல் படை, சட்டம் ஒழுங்கு போலீசார், மீன் வளத்துறை மற்றும் உள்ளூர் மீனவர்கள் இணைந்து, கடல் வழியே புதிய நபர்கள் வருகின்றனரா என்பதை கண்காணித்து வந்தனர்.
மேலும், கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களிடம், புதிய படகுகள் தென்பட்டால், 1093 தொலைபேசி எண்ணில் தகவல் தெரிவிக்க மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
அதன்படி, கடலோர பாதுகாப்பு படை எஸ்.பி., தனசேகரன், இன்ஸ்பெக்டர் தியாகராஜன் மற்றும் போலீசார், கடலில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, பனிதிட்டு கிராமத்தில் இருந்து 10 நாட்டிகல் மைல் தொலைவில், சந்தேகிக்கும் வகையில் படகு ஒன்றில் வந்த மூவரையும் போலீசார் பிடித்து விசாரித்தனர்.
அவர்கள் மூன்று பேரும், நேற்று துவங்கிய ‘சாகர் கவாச்’ ஒத்திகைக்காக கப்பல் படையை சேர்ந்த நிபாஷ் குமார், தமிழக சிறப்பு படை போலீசார் சூரிய பிரகாஷ், முருகேசன் ஆகிய மூவரும், புதுச்சேரியில் போலீஸ் பாதுகாப்பு வளையத்தை தாண்டி கவர்னர் மாளிகை, தலைமை செயலகம், பஸ் நிலையம், ரயில் நிலையத்தை தாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
அதனையொட்டி மூவரும் சென்னையில் இருந்து கடலுாருக்கு பஸ்சில் சென்றனர். பின், அங்கிருந்து படகை வாடகைக்கு எடுத்துக் கொண்டு புதுச்சேரி இலக்கை நோக்கி வந்தபோது, கடலோர காவல் படைபோலீசில் சிக்கிக் கொண்டது தெரிய வந்தது.
இந்த பாதுகாப்பு ஒத்திகை இரண்டாம் நாளாக இன்றும் தொடர்கிறது. அதனையொட்டி, கடற்பகுதியில் போலீஸ் கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.