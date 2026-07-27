கோரிமேட்டில் அரசு ஊழியர் வீட்டின் கதவை உடைத்து 45 சவரன் நகை கொள்ளை :போலீசார் தீவிர விசாரணை

கோரிமேட்டில் அரசு ஊழியர் வீட்டின் கதவை உடைத்து 45 சவரன் நகை கொள்ளை :போலீசார் தீவிர விசாரணை
கோரிமேட்டில் அரசு ஊழியர் வீட்டின் கதவை உடைத்து 45 சவரன் நகை கொள்ளை :போலீசார் தீவிர விசாரணை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM
புதுச்சேரி: கோரிமேட்டில் மத்திய அரசு ஊழியர் வீட்டில் 45 சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, கோரிமேடு, இந்திரா நகர் விரிவாக்கம், முதல் குறுக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் பினோத் நவீல்சன், 31; திண்டிவனம் தனியார் பல்கலையில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மனைவி ஜென்சி பிரிஸ்கில்லா,29; கோரிமேட்டில் உள்ள மத்திய அரசின், நோய் கடத்தி கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மைய அலுவலகத்தில் பணி புரிந்து வருகிறார். இவரது வீட்டின் கீழ் தளத்தில் தந்தை, தாயும், முதல் தளத்தில் பினோத் நவீல்சன் குடும்பவமும், இரண்டாம் தளத்தில் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த விஷ்ணு வாடகைக்கு வசித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த 24ம் தேதி காலை 5:15 மணிக்கு பினோத் நவீல்சன் தனது மனைவி ஜென்சி பிரிஸ்கில்லாவை விழுப்புரத்தில் உள்ள அவரது பெற்றோர் வீட்டில் விட்டுவிட்டு, அவரது தந்தை எமர்சன் ராஜகுமார், தாய் ஜெயந்தி எமர்சன் ஆகியோருடன் திருநெல்வேலியில் உள்ள நல்லுார் தேவாலயத் திருவிழாவிற்குச் சென்றுவிட்டார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் (26ம் தேதி) காலை 6 மணிக்கு பினோத் நவீல்சனை போனில் தொடர்பு கொண்ட விஷ்ணு, தங்கள் வீட்டின் கதவின் பூட்டு உடைந்து கிடக்கும் தகவலை தெரிவித்தார். இதையடுத்து, பினோத் நவீல்சன் கூறியதான் பேரில், விழுப்புரத்தில் இருந்த ஜென்சி பிரிஸ்கில்லா, அவரது தந்தை ஜான்சன் டேவிட் ஞானராஜ் ஆகியோர் வீட்டிற்கு வந்தபோது, முதல் தளத்தில் இருந்த வீட்டின் கிரில் கேட், மரக்கதவு பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது.
உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, அங்கிருந்த 2 பீரோக்களும் உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த பொருட்கள் சிதறிக் கிடந்தன. இதனால் அதிர்ச்சி அடைய ஜென்சி பிரிஸ்கில்லா, பீரோவைச் சோதனை செய்தபோது, அதிலிருந்த 45 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ.10 ஆயிரம் ரொக்கம் திருடு போயிருந்தது. கீழ் தளத்தில் இருந்த அவரது மாமனார் வீட்டின் கதவும் உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால், பொருட்கள் ஏதுவும் திருடுபோகவில்லை.
தகவலறிந்த தன்வந்திரி நகர் இன்ஸ்பெக்டர் நாகராஜன், சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜன் மற்றும் போலீசார் தடயவியல் நிபுணர்களுடன் சென்று, தடயங்களை சேகரித்தனர். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து ஜென்சி பிரிஸ்கில்லா அளித்த புகாரின் பேரில், போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, பூட்டிய வீட்டின் கதவை உடைத்து நகை, பணத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்ற மர்ம நபர்கள் குறித்து தீவிர விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.