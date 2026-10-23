தி.மு.க., வேட்பாளர் சேதுசெல்வத்தை ஆதரித்து பைக்கில் பேரணியாக சென்று ஓட்டு சேகரிப்பு
தி.மு.க., வேட்பாளர் சேதுசெல்வத்தை ஆதரித்து பைக்கில் பேரணியாக சென்று ஓட்டு சேகரிப்பு
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 07:38 PM
புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல் தி.மு.க., வேட்பாளர் சேதுசெல்வத்தை ஆதரித்து நேற்று இறுதி கட்ட பிரசாரம் நடந்தது.
தி.மு.க., துணைப் பொதுச் செயலாள பொன்முடி, கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி., மாநில அமைப்பாளர் சிவா, விழுப்புரம் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் லட்சுமணன் எம்.எல்.ஏ., தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் கவுதமசிகாமணி ஆகியோர் தலைமையில் கூட்டணி கட்சியினர் பைக்கில் பேரணியாக சென்று தொகுதி முழுதும் இறுதி கட்டப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, மக்களுக்கு துரோகம் இழைத்த என்.ஆர்.காங்., – சந்தர்ப்பவாத காங்., கட்சிகளை டிபாசிட் இழக்கச் செய்து தி.மு.க., வேட்பாளர் சேதுசெல்வத்தை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி பேரணி சென்றனர்.
முன்னதாக புதுப்பேட்டையில் தொடங்கிய இருசக்கர வாகனப் பேரணி அவ்வை நகர், ராஜாஜி நகர், கனகன் தோட்டம், ஆனந்தபுரம், கொட்டுப்பாளையம், சின்னையன்பேட், வினோபா நகர், பொய்யாக்குளம், சுப்பையா நகர், மோகன் நகர், கவுண்டம்பாளையம், குண்டுபாளையம் உள்ளிட்ட 31 பூத்களிலும் உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு ஓட்டுகள் சேகரித்தனர்.
பேரணியில் தி.மு.க., அவைத் தலைவர் சிவகுமார், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நாஜிம், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் செந்தில்குமார், கார்த்திகேயன், செந்தில், விக்னேஷ் கண்ணன், கவுதம் திராவிடமணி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அனிபால் கென்னடி, மூர்த்தி, நந்தா சரவணன், சம்பத், தி.மு.க., நிர்வாகிகள், சார்பு அணிகளின் நிர்வாகிகள், விழுப்புரம் மத்திய, தெற்கு மாவட்ட நிர்வாகிகள், கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.