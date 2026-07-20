ஞானாம்பிகை கோவிலில் ஆடி மாத விழா துவக்கம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ஞானாம்பிகை கோவிலில் ஆடி மாத விழா துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:41 PM
அ நிறம் | அளவு
: புதுச்சேரி: ரெட்டியார்பாளையம் மோரீசான் தோட்டம் ஞானாம்பிகை முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் 90ம் ஆண்டு ஆடி மாத விழா காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது.
இவ்விழாவையொட்டி, ஊரணி பொங்கல் வைத்து, காப்பு கட்டுதலுடன் நிகழ்ச்சி நேற்று துவங்கியது. அதனை தொடர்ந்து, தினந்தோறும் அம்மன் வீதியுலா நடக்கிறது. 24ம் தேதி காலை 7:00 மணிக்கு தேரோட்டம் நடக்கிறது.
தொடர்ந்து 25ம் தேதி மாலை 4:00 மணிக்கு மஞ்சள் நீராட்டு விழா மற்றும் அம்மனுக்கு அபிேஷகம் சிறப்பு பூஜைகள் நடக்கிறது. நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் செய்து வருகின்றனர்.