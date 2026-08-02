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இந்திய மருத்துவச் சங்கத்தின் மாநில செயலாளருக்கு பாராட்டு
இந்திய மருத்துவச் சங்கத்தின் மாநில செயலாளருக்கு பாராட்டு
ADDED : ஆக 02, 2026 11:42 PM
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புதுச்சேரி: இந்திய மருத்துவச் சங்கத்தின் புதுச்சேரி கிளை சார்பில், மாநிலச் செயலாளர் டாக்டர் சீனிவாசனுக்கு பாராட்டு விழா நேற்று நடந்தது.
புதுச்சேரி அக்கார்டு ஓட்டலில் நடந்த விழாவில், தமிழ்நாடு, இந்திய மருத்துவச் சங்கத்தின் நிறுவன செயலாளர் பாலசுப்ரமணியன் பங்கேற்று, டில்லியில் நடந்த டாக்டர் தின விழாவில், ‘சமுதாய சேவை விருது’ பெற்ற டாக்டர் சீனிவாசனுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி, பாராட்டினார்.
ஏற்பாடுகளை இந்திய மருத்துவச் சங்கத்தின் புதுச்சேரி கிளை சுதாகர் மற்றும் பொருளாளர் சிவராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.