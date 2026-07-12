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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ‘ஆர்டுயினோ யங் இனோவேட்டர்ஸ் கிளப்’ நா. வரதன் அரசு பள்ளியில் துவக்கம்

‘ஆர்டுயினோ யங் இனோவேட்டர்ஸ் கிளப்’ நா. வரதன் அரசு பள்ளியில் துவக்கம்

‘ஆர்டுயினோ யங் இனோவேட்டர்ஸ் கிளப்’ நா. வரதன் அரசு பள்ளியில் துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:01 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:01 PM

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புதுச்சேரி: பிள்ளைச்சாவடி நா. வரதன் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில்,  ‘ஆர்டுயினோ யங் இனோவேட்டர்ஸ் கிளப்’ என்ற பெயரில் மாணவர் மன்றம் துவங்கப்பட்டுள்ளது. 

மாணவர்களிடையே அறிவியல் ஆர்வம், தொழில்நுட்பத் திறன், படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமைச் சிந்தனையை வளர்க்கும் நோக்கில் துவங்கப்பட்டுள்ள ‘ஆர்டுயினோ யங் இனோவேட்டர்ஸ் கிளப்’ என்ற மாணவர் மன்ற விழாவில், ஆசிரியர் சுரேஷ் வரவேற்றார். தலைமையாசிரியர் ராதிகா தலைமை தாங்கி, மன்றத்தை உருவாக்கி, அதன் பொறுப்பாளராக செயல்படும் தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர் சசிகுமாரின் முயற்சியை பாராட்டினார். 

மன்றத்தின் நிறுவனர் ஆசிரியர் சசிகுமார் ‘மன்றத்தின் நோக்கங்கள் மற்றும் செயல் திட்டங்கள்’ குறித்து கூறுகையில், ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நடைபெறும் இம்மன்றத்தின் மூலம் மாணவர்கள் ஆர்டுயினோ கருவியைப் பயன்படுத்தி மின்னணுவியல், அடிப்படை நிரலாக்கம் மற்றும் தானியக்கத் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படைகளை நேரடி செய்முறைப் பயிற்சிகளின் வாயிலாகக் கற்றுக் கொள்வார்கள்.

எல்.இ.டி., பல்வேறு சென்சார்கள், பஸர், சர்வோ மோட்டார், எல்.சி.டி., திரை உள்ளிட்ட மின்னணுக் கூறுகளைப் பயன்படுத்தி சிறிய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் திட்டங்களை மாணவர்கள் தாங்களே வடிவமைத்து செயல்படுத்தும் வகையில் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.

இதன் மூலம் சிக்கல் தீர்க்கும் திறன், தர்க்க ரீதியான சிந்தனை, குழுப்பணி, நிரலாக்கத் திறன் மற்றும் 21-ம் நுாற்றாண்டிற்குத் தேவையான அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம் தொடர்பான திறன்கள் மாணவர்களிடம் இயல்பாக வளர்க்கப்படும்’ என்றார்.

ஆசிரியை வரலட்சுமி நன்றி கூறினார்.

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