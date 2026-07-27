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முதல்வர் பிறந்தநாளை சிறப்பாக கொண்டாட ஏற்பாடு 

முதல்வர் பிறந்தநாளை சிறப்பாக கொண்டாட ஏற்பாடு 

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM

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புதுச்சேரி: முதல்வர் ரங்கசாமி பிறந்தநாளை கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை, பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் வழங்க கட்சி ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. 

இதுகுறித்து என்.ஆர்.காங்., பொதுச் செயலாளர் ஜெயபால் விடுத்துள்ள அறிக்கை: 

முதல்வர் ரங்கசாமி பிறந்தநாள் விழா வரும் 4ம் தேதி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. என்.ஆர். முதல்வராக பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு, புதுச்சேரியில்  உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி ,ஏழை மக்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து, மாணவர்களுக்கு கல்வி , இலவச உயர்கல்வி பெற்றிட எண்ணற்ற பல திட்டங்களை அறிவித்து வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி வருகிறார். 

என்.ஆர். பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாநில முழுதும் மரக்கன்றுகள் நடுதல், ரத்ததானம் மற்றும் கண் மருத்துவ முகாம் நடத்தி, முதியோர்களுக்கு இலவச கண் கண்ணாடிகளை வழங்குதல், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் மறுவாழ்வு இல்லங்களிலும், கோவில்களிலும் அன்னதானம் செய்து, மக்களுக்கு இலவச வேட்டி, சேலை, மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்கள் மற்றும் எழுது உபகரணங்கள் வழங்கப்படுகிறது.  

மேலும், கோவில்களிலும், தேவாலயங்களிலும், மசூதிகளிலும் சிறப்பு வழிபாடு நடக்கிறது. வரும் 4ம் தேதி அன்று காலை 8 மணிக்கு மணக்குள விநாயகர் கோவிலில் சிறப்பு அபிேஷகமும் தங்கத்தேர் வீதியுலா மற்றும் அன்று காலை 10 மணிக்கு கதிர்காமம், கதிர்வேல் சுவாமி முருகன் கோவிலில் சிறப்பு அர்ச்சனையும், கட்சி அலுவலகத்தில் இனிப்பு, அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. மதியம் 12 மணிக்கு சற்குரு அப்பா பைத்தியம்சுவாமி கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடக்கிறது. 

முதல்வர் பிறந்தநாள் விழாவை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கொண்டாட வேண்டும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

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