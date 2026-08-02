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மனைவிக்கு வரதட்சணை கொடுமை காவலர் உட்பட 4 பேர் மீது வழக்கு

மனைவிக்கு வரதட்சணை கொடுமை காவலர் உட்பட 4 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஆக 02, 2026 11:42 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:42 PM

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புதுச்சேரி: மனைவியிடம் வரதட்சணை கேட்டு கொடுமைபடுத்திய சிறப்பு நிலை தலைமை காவலர் உட்பட 4 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி சண்முகாபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரோமன்; புதுச்சேரி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சிறப்பு நிலை தலைமை காவலராக பணி செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி பாக்கியவதி. இவருக்கு ரோமன் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் வரதட்சணை கொடுமை செய்து வந்தனர். இதுகுறித்து, பாக்கியவதி கொடுத்த புகாரின் பேரில், ரோமன், இவரது உறவினர்கள் லுார்துமேரி ஷீலா, வேலன்டின், ஜோசப் ராஜ் உட்பட 4 பேர் மீது டி.நகர்., போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். 

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